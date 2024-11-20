В России разработали технологию для определения границ опухоли головного мозга

Российские исследователи из Сибирского федерального университета (СФУ) разработали инновационную методику для определения границ опухолей головного мозга. Для этого учёные используют геометрический анализ изображений МРТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора кафедры вычислительной техники СФУ Людмилу Покидышеву.

Учёная заявила, что команда исследователей смогла значительно улучшить качество обработки МРТ-снимков. Основой новой методики стал модифицированный алгоритм «Быстрое дискретное шиарлет-преобразование», который позволяет выделить текстурные особенности изображения и более точно определить границы опухоли и прилегающих тканей. «Использование данной методики позволит врачам в процессе диагностики более точно определять границы опухоли и сопредельных структур, что критически важно для последующего планирования лечения и проведения операции», — отметила профессор Покидышева.

Проект был реализован в сотрудничестве с несколькими ведущими научными и медицинскими учреждениями, включая Красноярский государственный медицинский университет имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, Университет М. Ф. Решетнева, Институт вычислительного моделирования СО РАН и Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России.

Сибирский федеральный университет — крупнейший университет в Восточной Сибири, был основан в 2006 году на базе нескольких вузов и продолжает активно развивать научные направления в области медицины и технологий.