Сериал «Дюна: Пророчество». Дата премьеры, что известно о приквеле Сериал «Дюна: Пророчество» вышел 17 ноября. Что известно о приквеле кинотрилогии «Дюна» от Дени Вильнёва — подробнее об актёрском составе, сюжете, отзывах кинокритиков в материале Life.ru. 20 ноября, 13:29 Премьера сериала состоялась 17 ноября 2024 года. Обложка © Фильм «Дюна: Пророчество», режиссёр Анна Ферстер и др., сценарист Корхан и др. / Kinopoisk

Сериал «Дюна: Пророчество» Оригинальное название: Dune: Prophecy Жанр: научная фантастика, драма Производство: Legendary Television (США) Количество серий: 6

Сериал «Дюна: Пророчество» является приквелом культового фильма Дени Вильнёва «Дюна». При этом сам режиссёр не участвовал в его создании, хотя изначально это планировалось. Мировая премьера состоялась 17 ноября (в России 18 ноября) 2024 года на HBO. Ожидается, что сериал станет одним из главных фантастических шоу этого сезона.

В сериале «Дюна: Пророчество» рассказывается история возвышения ордена Бене Гессерит и жизнь преподобной матери Вали Харконнен. Режиссёрами выступили Анна Ферстер («Чужестранка», «Мир дикого Запада»), Джон Камерон («Зена — королева воинов»,«Легион») и Ричард Льюис. Композитором стал Фолькер Бертельман, который работал в таких картинах, как «Одна жизнь», «Лев» и «Чёрное зеркало».

Снимался сериал «Дюна: Пророчество» в 2022 году в Венгрии и Иордании. Страна-производитель — США. Изначально сериал должен был называться «Дюна: Сестричество».

Съёмки сериала «Дюна: Пророчество» проходили в 2022 году в Венгрии и Иордании. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / duneprophecy

Дата выхода сериала «Дюна: Пророчество»

Премьера сериала «Дюна: Пророчество» состоялась 18 ноября на HBO и на площадке онлайн-кинотеатра Max. Сервисы официально недоступны для российских пользователей. Посмотреть в нашей стране можно в бесплатных кинотеатрах уже с русской озвучкой. Всего в сериале шесть серий. Эпизоды будут выходить по понедельникам в 05:00 по московскому времени.

Даты выхода серий: 1-я серия — 18 ноября; 2-я серия — 25 ноября; 3-я серия — 2 декабря; 4-я серия — 9 декабря; 5-я серия — 16 декабря; 6-я серия — 23 декабря.

Сюжет

В основе сценария лежит роман Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестёр Дюны», в котором действие происходит за 10 тысяч лет до событий фильма «Дюна: часть вторая» с Тимоти Шаламе и Зендеей в главных ролях и после «Великого Джихада».

По сюжету сёстры Харконнен противостоят силам, которые угрожают будущему человечества. В борьбе с ними они открывают легендарный тайный женский орден Бене Гессерит. Главная цель этой «секты» заключается в создании гибрида человека и компьютера, который будет способен предсказывать будущее. Однако, когда появляется Пол Атрейдес, героини осознают провал своего эксперимента.

«В одной временной линии идёт речь о жизни Вали Харконнен, её детстве и пути, который привёл её в орден сестринства, а в другом мы видим Вали как зрелую женщину, в руках которой сосредоточена вся мощь сестринства, она стоит во главе ордена и оказывается в кризисе. Мы балансируем между двумя временными пластами: один тесно связан с книгой, а другой даёт нам пространство для творчества», — объясняет структуру сериала исполнительный продюсер Элисон Шапкер.

Сценарист и продюсер сериала Джордан Голдберг отметил, что Харконнены в сериале будут раскрыты с другой стороны: «Мы привыкли думать, что Харконнены, если судить по книгам и фильмам, — это воплощение зла и жестокости. Но теперь мы сможем заглянуть глубже и увидеть, что всё не так просто. Возможно, именно трагедии и недопонимание создали вокруг них этот зловещий образ. Тем не менее это всё ещё Харконнены, и их методы остаются столь же беспощадными. Мы видели, как мужчины Харконнены проявляли свою жестокость, а теперь познакомимся с их женщинами — такими же сильными, опасными и бескомпромиссными».

Кроме того, сюжет включает в себя и политические интриги дома Коррино, где император Джафико с супругой Натальей ведут борьбу за сохранение своего влияния.

Актёры

Главную героиню сериала Вали Харконнен сыграла британская актриса Эмили Уотсон. Она известна по съёмкам в картинах «Вселенная Стивена Хокинга», «Рассекая волны» и «Чернобыль». Вали Харконнен — глава ордена Бене Гессерит. Впервые это имя упоминается в книге «Великие школы Дюны».

Сама Уотсон в интервью The Guardian так описывает свою героиню: «В сериале выясняется, что у неё и её семьи действительно запутанное прошлое. И что ею движет чувство мести за то, что с ней очень жестоко поступили. Но ты болеешь за неё, потому что она волевая и свободная. И Дюна — это очень сложная вселенная, где нет хороших и плохих людей, что мне и нравится».

Звезде сериала «Корона» Оливии Уильямс («Отец») досталась роль сестры Вали Тулы Харконнен, которая также входит в орден Бене Гессерит. При этом изначально Тулу в сериале играла Ширли Хендерсон, которая известна по роли Плаксы Миртл в фильмах о Гарри Поттере, но летом 2023 года её заменила Уильямс.

«Младшая сестра всегда остаётся в тени старшей, которая занимает всё пространство своим шумом и яростью. В такой роли учишься держать гнев внутри себя, скрывать его. Но, как говорится, в тихом омуте… К тому же она увлечена наукой, и её способы устранения врагов невероятно точны, бесшумны и крайне эффективны. В ней есть и некоторая мягкость, её мучит совесть. Но делает ли тебя хорошим человеком тот факт, что ты плачешь, когда убиваешь людей?» — говорит Оливия о своей роли.

Принцессу Инес Коррино на экране воплотила датская актриса Сара-Софи Бусснина. В сериале она является законной дочерью императора Джавикко и единственной наследницей престола Золотого льва. Австралийский актёр Джош Хьюстон сыграл незаконнорождённого сына императора Константина Коррино.

Императором всей известной части галактики Джавикко Коррино стал британец Марк Стронг, а императрицу Наталью сыграла его соотечественница Джоди Мэй. Английский актёр Крис Мейсон предстал в образе Кирана Атрейдеса, нового мастера меча дома Коррино.

Английский актёр Крис Мейсон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / streamonmax

Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел сыграл солдата Десмонда Харта. Роль любимицы Тулы Харконнен и послушницы из ордена сестёр Лайлы досталась Хлое Ли, а фаворитку Вали сестру Теодосию воплотила Джейд Аноука. Отметим, что никто из актёров, сыгравших в оригинальных фильмах «Дюна», в сериале не появляется.

Первые отзывы кинокритиков

В целом критики и зрители оставили хорошие отзывы о сериале «Дюна: Пророчество». В первую очередь все отмечают визуальный ряд и игру актёров. Рейтинг сериала на агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes составляет 72% «свежести» на основе 25 рецензий. Это подтверждает повышенный интерес к фантастическому шоу. На сервисе IMDb средний балл равен 8,1/10.

Издание Collider назвало сериал «визуально завораживающим», а в The Wrap отметили, что его могут смотреть даже те, кто не читал книги и не смотрел другие фильмы «Дюны».

В The Daily Beast так прокомментировали главную героиню: «Впечатляющая игра Эмили Уотсон, перевоплотившейся в мстительную и хитрую интриганку, превращает сериал в захватывающую сагу о преданности, предательстве, амбициях и алчности».

Однако нашлись и те, кто раскритиковал сериал и назвал его недостатки. Журналисты Rolling Stone сравнили «Пророчество» с другим культовым сериалом: «Сериал «Дюна» старается стать копией «Игры престолов», но в космосе, поэтому часто забывает выполнять свои обязанности по повествованию. Проект прогибается в нужный момент, чтобы угодить корпоративным хозяевам».

В Variety написали, что «Пророчество» отдаёт должное запутанной политике и этическим дебатам, занимающим краеугольное место во вселенной Фрэнка Герберта. Не стоит надеяться на овации Вильнёву. Шоу не хватает операторской работы и звёздной мощи Тимоти Шаламе».

Известный критик и писатель Райан Бритт нашёл сходство и с фильмами «Властелин колец», но при этом отметил сложное повествование. Журналист The Verge Чарльз Пуллиам-Мур считает, что «работа может не понравиться, если вы не глубоко погружены в повествование».

В IndieWire раскритиковали сериал так: «Слишком заунывные диалоги, и отсутствует вся политическая острота, которая была в дилогии Вильнёва». А в SlashFilm написали следующее: «Создатели испортили погружение, начав с пересказа истории вселенной «Дюны». Критик Джон Наджент из Empire считает сюжет сериала запутанным из-за недостаточного хронометража.

Британская актриса Эмили Уотсон, сыгравшая главную героиню. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / duneprophecy

Какие книги прочесть, чтобы быть в курсе событий сериала

Американский писатель-фантаст Фрэнк Герберт написал шесть книг из цикла «Хроники Дюны». Это «Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны». Начать изучение «Дюны» можно с этих книг.

Фрэнк Герберт умер, когда работа над седьмой книгой только началась. Его сын Брайан Герберт и писатель Кевин Джей Андерсон продолжили дело и выпустили цикл произведений, среди которых и «Орден сестёр Дюны». Именно эта книга и лежит в основе нового сериала. Чтобы понимать историю в сериале «Пророчество», достаточно будет прочитать только её. Именно Герберт-младший и Андерсон описали все события Батлерианского джихада.

Если вы решили перечитать все книги о «Дюне», то следует придерживаться такого порядка: «Дюна»

«Мессия Дюны»

«Дети Дюны»

«Бог-император Дюны»

«Еретики Дюны»

«Капитул Дюны»

книги Брайана Герберта и Кевина Андерсона.

Авторы Галина Глазко