Курс биткоина снова установил новый исторический рекорд

На момент к 16:15 по московскому времени криптовалюта перешагнула отметку в 94 тысячи долларов, временно достигнув максимума в 94,008 тысячи долларов. Это соответствует росту на 1,78 процента. Уже к 16:19 по московскому времени биткойн продолжил расти и составил 94,241 тысячи долларов, увеличившись на два процента.