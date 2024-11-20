Курс биткоина снова установил новый исторический рекорд
Биткоин достиг рекордной стоимости и превысив $94 тыс.
Цена биткоина достигла нового исторического рекорда. Она превысила отметку в 94 тысячи долларов, сообщается на платформе Binance.
На момент к 16:15 по московскому времени криптовалюта перешагнула отметку в 94 тысячи долларов, временно достигнув максимума в 94,008 тысячи долларов. Это соответствует росту на 1,78 процента. Уже к 16:19 по московскому времени биткойн продолжил расти и составил 94,241 тысячи долларов, увеличившись на два процента.
До этого криптовалюта поднималась до 91 тысячи долларов. 13 ноября она преодолела отметку $90 тыс. и в моменте достигла рекордных $90 088 (+5,36%). Чуть позже биткоин ускорил рост и находился на уровне уже $91 тыс. (+5,81%).
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