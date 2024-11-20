DESI подтвердила теорию относительности Эйнштейна и загадки темной энергии

Международная научная группа DESI, объединившая более 900 учёных, представила результаты исследования космоса. Его провели с помощью установки DESI, подключенной к телескопу в Национальной обсерватории Китт-Пик. Ученые проанализировали данные о 6 миллионах галактик и квазаров, собранные за первый год работы прибора, начиная с октября 2019 года.

Ключевым достижением стало создание самой точной трехмерной карты Вселенной, охватывающей миллионы галактик и около 450 тысяч квазаров. Эта карта позволила исследователям проверить корректность предсказаний общей теории относительности Эйнштейна на космологических масштабах. Результаты подтвердили, что теория верно описывает распределение материи и взаимодействие ее скоплений на протяжении последних 11 миллиардов лет.

Одним из важных выводов стало уточнение верхней границы массы нейтрино — менее 0,071 электронвольта на квадрат скорости света. Это открытие существенно сужает диапазон возможных значений массы этих фундаментальных частиц.

Кроме того, данные DESI ставят под сомнение альтернативные теории гравитации и подтверждают непостоянство свойств темной энергии. Как отметил профессор Мустафа Ишак-Бушаки из Университета штата Техас, собранные данные полностью совместимы с предыдущими наблюдениями, указывающими на изменчивость темной энергии.

Анализ распределения материи в различные эпохи существования Вселенной показал, что аномалии в распределении видимой материи, вероятно, связаны именно с изменчивостью темной энергии, а не с неизвестными проявлениями гравитации. Эти выводы подчеркивают важность изучения барионных акустических осцилляций (БАО) — колебаний, возникших после Большого Взрыва и сыгравших важную роль в распределении материи.

«Наступило время не только большого воодушевления, но и недоумения, и растерянности», — заявил Бхувнеш Джайн, космолог из Пенсильванского университета, не участвующий в исследовании.

Дальнейшие исследования с использованием DESI планируют охватить 40 миллионов галактик и квазаров, что поможет ученым детально изучить процессы расширения Вселенной и раскрыть природу темной материи и энергии. Это международное сотрудничество продолжит вносить значительный вклад в понимание фундаментальных законов мироздания.