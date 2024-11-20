Бадмацыренов снова хулиганит: актёр возвращается в «Полярный»

Уже 2 декабря на телеканале ТНТ состоится премьера четвёртого сезона любимого многими сериала «Полярный». К актёрскому составу проекта вновь присоединился популярный бурятский актёр Жаргал Бадмацыренов, который исполнит роль харизматичного хулигана Толи. По словам артиста, его герой заметно изменился к четвёртому сезону.

«Он уже давно не хулиган — он повзрослел, у него есть семья и близкий друг. Однако Колян снова вовлекает его в опасную авантюру, и неожиданно раскрывается страшная тайна, имеющая международное значение», — рассказывает Бадмацыренов. В новом сезоне Витя Мясник, как всегда, окажется в центре захватывающих событий. Однако на этот раз ему предстоит столкнуться с новыми испытаниями и непредсказуемыми ситуациями. По сюжету сериала, старый знакомый Мясника Толя, которого зрители запомнили по прошлым сезонам, предстанет перед нами в неожиданном амплуа заботливого семьянина.

Но спокойная жизнь Толи окажется под угрозой, когда его втянут в международную авантюру, организованную главным героем. Эта неожиданная сюжетная линия обещает добавить в сериал ещё больше динамики и интриги.

Съёмочный процесс четвёртого сезона, как и прежде, проходил в живописных локациях Мурманской области, в частности, в городе Кировске. Северные пейзажи стали неотъемлемой частью атмосферы сериала и полюбились зрителям. Заснеженные просторы, суровая красота природы — всё это создаёт неповторимый колорит, который так органично сочетается с динамичным сюжетом.

Жаргал Бадмацыренов — известный бурятский актёр, который покорил сердца зрителей своими яркими ролями. Его участие в проекте «Полярный» стало настоящим подарком для поклонников как самого актёра, так и сериала. Без сомнения, новый сезон станет одним из самых ожидаемых событий этой осени.