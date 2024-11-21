Где трос? «Ростех» разнёс американских спасателей, устроивших бабуле центрифугу под вертолётом

Госкорпорация «Ростех» в своём телеграм-канале продемонстрировала грубую ошибку американских спасателей, из-за которой произошёл скандальный случай: бабушку буквально закрутило на носилках под вертолётом, как в центрифуге. Там же рассказали, как на самом деле следует действовать в подобной ситуации.

Американские спасатели допустили ошибку при транспортировке пожилой женщины на вертолёте. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / FOX 10 Phoenix

На первом видеоролике продемонстрирована работа американских спасателей, которые осуществляют транспортировку пострадавшей. Для перелёта они закрепили носилки специальными тросами, однако во время взлёта женщину закрутило со скоростью 200 оборотов в минуту (примерно такая же скорость вращения несущего винта Ми-8). Инцидент не обошёлся без травм. Сообщается, что американка сломала нос.

Санитарная служба РФ показала правильный способ транспортировки пострадавших на вертолёте. Видео © Telegram / Ростех

«Во время фиксации и транспортировки пострадавшей женщины была допущена ошибка – подвесное оборудование никак не контролировалось на земле. Именно поэтому носилки закрутило, и этот процесс уже практически невозможно было остановить», — приводит «Ростех» заявление Национальной службы санитарной авиации (НССА).

В службе заявили, что для корректной транспортировки пострадавших данным способом следует применять специальное оборудование и в обязательном порядке придерживать на земле трос, поднимающий носилки. Это позволит избежать вращения. Примечательно, что данный способ следует применять в исключительных случаях, когда больной находится в крайне тяжёлом состоянии и труднодоступном месте. Правильная работа попала на видео из России.

«За последние шесть лет НССА выполнила в 54 российских регионах более 40 тысяч экстренных медицинских эвакуаций, в том числе спасла более 5 000 детей», — добавили в организации.