Невестка Наташи Королёвой сменила имя и фамилию

Анна Волынкина, супруга Архипа Глушко и невестка Наташи Королёвой, официально сменила имя и фамилию и стала Мелиссой Глушко. Новостью поделилось издание «7Дней». Девушка опубликовала фотографию нового паспорта в соцсетях. «Ура! Наконец-то получила паспорт!» — прокомментировала она.

Архип Глушко, сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, женился на Мелиссе в августе 2024 года. Пара выбрала для свадьбы Санкт-Петербург, что символично, так как именно там 21 августа 2003 года поженились родители Архипа. На церемонии не было родителей невесты — позже с ними связались журналисты и даже сделали об этом репортаж для телевидения. После Мелисса рассказала, что ее возмущает такое поведение представителей СМИ.

Долгое время Наташа Королёва не признавала избранницу сына и опасалась, что девушка лишь ищет популярности за счет известной семьи. Однако, после того как Мелисса оставила карьеру танцовщицы на пилоне, отношения между ними улучшились. Королёва даже оплатила молодожёнам свадебное путешествие на Мальдивы.

Несмотря на первоначальные разногласия с семьёй будущего мужа, они с Архипом доказали свою независимость, зарабатывая на жизнь без помощи родителей. Архип давал уроки иностранных языков, а Мелисса окончила курсы визажистов. Теперь Мелисса Глушко гордо носит звёздную фамилию и продолжает строить карьеру в сфере красоты.