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30 сентября, 16:26

Сочная Наташа Королёва и её невестка-стриптизёрша устроили горячую «битву бикини» на Мальдивах

Наташа Королева и её невестка поделились горячими видео в купальниках с Мальдив

Наташа Королёва и её невестка Мелисса Валынкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_

Наташа Королёва и её невестка Мелисса Валынкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_

Не так давно сын певицы Наташи Королёвой женился на бывшей стриптизёрше Мелиссе Волынкиной. Отношения между свекровью и невесткой развивались не очень гладко, однако Королёва всё-таки дала добро на заключение брака. Теперь за женщинами следят особенно пристально. В соцсетях поклонники даже заметили «битву бикини» между ними на Мальдивах.

Наташа Королёва продемонстрировала фигуру. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star

Певица порадовала своих подписчиков кадрами в леопардовом купальнике и белой рубашке нараспашку. Также она выложила видео с экстремальным видом отдыха — купанием с акулами. Призналась, что было страшно, но удовольствие получить удалось.

Мелисса Валынкина прошлась по пляжу в бикини. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ melissa_foxs_

Невестка Мелисса в стороне не осталась и опубликовала видео в белом бикини. В открытом купальнике она продефилировала вдоль берега моря.

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Напомним, что Королёва была против женитьбы Архипа на бывшей стриптизёрше. На свадьбе своего единственного сына она случайно наступила невестке на фату и выложила кадры в соцсеть. Однако позже певица поспешила извиниться за свои действия и уверила фанатов, что всё произошло случайно, а свадьба прошла хорошо.

Полина Никифорова
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