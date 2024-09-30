Сочная Наташа Королёва и её невестка-стриптизёрша устроили горячую «битву бикини» на Мальдивах

Не так давно сын певицы Наташи Королёвой женился на бывшей стриптизёрше Мелиссе Волынкиной. Отношения между свекровью и невесткой развивались не очень гладко, однако Королёва всё-таки дала добро на заключение брака. Теперь за женщинами следят особенно пристально. В соцсетях поклонники даже заметили «битву бикини» между ними на Мальдивах.

Наташа Королёва продемонстрировала фигуру. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star

Певица порадовала своих подписчиков кадрами в леопардовом купальнике и белой рубашке нараспашку. Также она выложила видео с экстремальным видом отдыха — купанием с акулами. Призналась, что было страшно, но удовольствие получить удалось.

Мелисса Валынкина прошлась по пляжу в бикини. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ melissa_foxs_

Невестка Мелисса в стороне не осталась и опубликовала видео в белом бикини. В открытом купальнике она продефилировала вдоль берега моря.