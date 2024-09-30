Сочная Наташа Королёва и её невестка-стриптизёрша устроили горячую «битву бикини» на Мальдивах
Наташа Королева и её невестка поделились горячими видео в купальниках с Мальдив
Наташа Королёва и её невестка Мелисса Валынкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_
Не так давно сын певицы Наташи Королёвой женился на бывшей стриптизёрше Мелиссе Волынкиной. Отношения между свекровью и невесткой развивались не очень гладко, однако Королёва всё-таки дала добро на заключение брака. Теперь за женщинами следят особенно пристально. В соцсетях поклонники даже заметили «битву бикини» между ними на Мальдивах.
Наташа Королёва продемонстрировала фигуру. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star
Певица порадовала своих подписчиков кадрами в леопардовом купальнике и белой рубашке нараспашку. Также она выложила видео с экстремальным видом отдыха — купанием с акулами. Призналась, что было страшно, но удовольствие получить удалось.
Мелисса Валынкина прошлась по пляжу в бикини. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ melissa_foxs_
Невестка Мелисса в стороне не осталась и опубликовала видео в белом бикини. В открытом купальнике она продефилировала вдоль берега моря.
Напомним, что Королёва была против женитьбы Архипа на бывшей стриптизёрше. На свадьбе своего единственного сына она случайно наступила невестке на фату и выложила кадры в соцсеть. Однако позже певица поспешила извиниться за свои действия и уверила фанатов, что всё произошло случайно, а свадьба прошла хорошо.