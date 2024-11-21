Хуснуллин: В России не должно появиться новых обманутых дольщиков в 2025 году
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что в 2025 году в нашей стране не должно возникнуть новых обманутых дольщиков благодаря защите их средств через эскроу-счета. К слову, сейчас на них находится 7 триллионов рублей. В правительстве рассчитывают, что этого хватит, чтобы завершить основную часть строящихся объектов.
«Все проекты, финансируемые через эти счета, будут завершены, и если возникнут отдельные сложности, мы будем решать их по мере необходимости», — отметил Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что в текущем году была решена проблема обманутых дольщиков, чьи обязательства находились на федеральном уровне. В начале 2025 года оставшиеся россияне получат свои деньги.
«На уровне регионов еще остаются около 5-6 тысяч человек, но мы надеемся, что новых обманутых дольщиков не появится благодаря защите средств», — добавил он.
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Life.ru