Хуснуллин: В России не должно появиться новых обманутых дольщиков в 2025 году

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что в 2025 году в нашей стране не должно возникнуть новых обманутых дольщиков благодаря защите их средств через эскроу-счета. К слову, сейчас на них находится 7 триллионов рублей. В правительстве рассчитывают, что этого хватит, чтобы завершить основную часть строящихся объектов.

«Все проекты, финансируемые через эти счета, будут завершены, и если возникнут отдельные сложности, мы будем решать их по мере необходимости», — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что в текущем году была решена проблема обманутых дольщиков, чьи обязательства находились на федеральном уровне. В начале 2025 года оставшиеся россияне получат свои деньги.