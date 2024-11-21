Располневший Витас попросил помощи у хирурга Филиппа Киркорова

45-летнего певца Витаса заметили в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова после того, как в последние дни появились слухи об изменениях в его внешности. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

На днях артист стал гостем торжественного мероприятия, посвящённого 35-летию Детского музыкального театра юного актера. Однако внимание общественности привлекли не столько его выступления, сколько изменения во внешности. Очевидцы отмечали, что Витас прибавил в весе, что стало заметно сразу после выхода на сцену. Это вызвало массу обсуждений в социальных сетях и среди поклонников певца.

Немного позже, Витас был замечен в клинике Тимура Хайдарова. Хотя сам артист не стал раскрывать причину своего визита и не дал комментариев по этому поводу, поклонники не исключают, что певец мог обратиться к хирургу за консультацией по поводу возможных косметических процедур. В свете недавних перемен во внешности Витаса многие предположили, что певец может быть на грани решения провести пластическую операцию.

Стоит отметить, что ранее артист заявлял, что не прибегал к помощи пластической хирургии, что делало его внешность «страшной». «Пластику я не делаю, поэтому и страшный такой», — говорил Витас в одном из интервью.

Тем временем поклонники продолжают гадать, с чем же связан визит их кумира к пластическому хирургу, и будет ли это шагом к кардинальным изменениям во внешности Витаса.