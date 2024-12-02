Старше динозавров. В Альпах нашли затерянный мир возрастом 280 миллионов лет Путешественники наткнулись на окаменелости, на которых сохранились мельчайшие детали вплоть до отпечатков когтей. 1 декабря, 21:29 Во время прогулки в Альпах туристы нашли целый затерянный мир, которому сотни миллионов лет. Обложка © «Шедеврум»

Во время прогулки в Альпах туристы нашли целый затерянный мир, которому сотни миллионов лет, сообщили в миланском Музее естественной истории. По опубликованным данным, путешественники увидели загадочные отпечатки на высоте около 1700 метров над уровнем моря в горном парке на территории итальянской Ломбардии. Впоследствии учёные нашли там множество следов животных и растений.

По оценкам, их возраст составляет около 280 миллионов лет. Это означает, что найденная экосистема процветала за десятки миллионов лет до появления на Земле первых динозавров. Сообщается, что палеонтологи узнали в окаменелостях следы древних рептилий, амфибий и даже насекомых в потрясающей сохранности: отчётливо видны следы лап, хвостов. Как пишут исследователи, местами заметны даже падавшие вокруг них капли дождя. Предполагают, что эти древние обитатели альпийских долин в размерах достигали двух-трёх метров.

Палеонтологи узнали в окаменелостях следы древних рептилий, амфибий и даже насекомых. Фото © Музей естественной истории в Милане

Как ни удивительно, все эти следы так хорошо сохранились благодаря близости к воде: по словам учёных, богатые влагой породы в какой-то период высохли и так затвердели под действием Солнца, что вернувшаяся потом вода не смогла размыть их. Более того, их даже дополнительно накрыло защитным слоем глины.

Учёные подозревают, что «затерянный мир» погиб из-за глобального потепления. Это был пермский период, который начался примерно 300 миллионов лет назад и продлился около 50 миллионов лет. Тогда климат на планете резко потеплел, и в конце концов 251 миллион лет назад случилась крупнейшая катастрофа в истории жизни на Земле — Великое пермское вымирание. Тогда погибло порядка 70% всех наземных видов и ещё больше морских. Изменение климата считают одной из возможных причин этого бедствия.

По словам учёных, найти следы альпийской доисторической природы по иронии судьбы удалось благодаря нынешнему глобальному потеплению: из-за таяния ледников в горах происходили оползни, местами верхние слои пород отслоились и обнажили сохранившиеся древние окаменелости.

Авторы Адель Романенкова