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21 ноября, 16:22

Путин внёс в Госдуму законопроект о создании попечительского совета РАН

Президент Владимир Путин представил в Госдуму законопроект, который предполагает создание попечительского совета Российской академии наук. Текст документа уже доступен в базе данных нижней палаты.

В пояснительной записке сказано, что проект федерального закона вносит изменения, закрепляющие роль попечительского совета в системе управления Российской академии наук, а также определяют его задачи и функции.

К слову, ещё в мае 20204 года члены Российской академии наук проголосовали за создание при организации попечительского совета и предложили возглавить этот орган лично Владимиру Путину.

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Российская академия наук (РАН) была основана по указу императора Петра I, который был издан правительствующим Сенатом в 1724 году. Восстановление академии произошло 21 ноября 1991 года по указу Президента Российской Федерации, что сделало её высшим научным учреждением страны. В соответствии с Федеральным законом "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к РАН были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. В 2024 году РАН отметит своё 300-летие.

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Life.ru

Марина Фещенко
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