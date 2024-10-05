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5 октября, 04:37

РАН назвала «абсолютной лженаукой» методы Кашпировского

РАН: Методы Кашпировского не имеют научных оснований и являются лженаукой

Анатолий Кашпировский. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Анатолий Кашпировский. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Анатолий Кашпировский стал предметом обсуждения после возобновления сомнительной деятельности. Тем временем учёные сравнили его методы с «абсолютной фантастикой». Такое мнение высказали эксперты из Российской академии наук.

«Однозначно — кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Всё это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», — высказали своё мнение в РАН в беседе с РИА «Новости».

Данная оценка вновь ставит под сомнение практики, которые вызывают немало споров и разногласий в научном сообществе.

Кашпировский объявил войну Черниговской за отказ считать его сеансы научными
Кашпировский объявил войну Черниговской за отказ считать его сеансы научными

Напомним, Анатолий Кашпировский вновь вернулся на сцену и начал проводить свои «лечебные» сеансы, собирая аудитории по всей стране. Одно из первых мероприятий посетило около 300 человек. Недавние сеансы сопровождались не только громкими заявлениями о чудесных исцелениях, но и столкновениями с активистами, требующими проверки его деятельности на предмет мошенничества.

Кирилл Сосновских
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