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21 ноября, 20:06

Рухнувший от урагана остановочный павильон убил женщину в Саратове

СК РФ: Женщина умерла от травм после обрушения павильона в Саратове

Рухнувший от урагана остановочный павильон убил женщину в Саратове. Обложка © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Рухнувший от урагана остановочный павильон убил женщину в Саратове. Обложка © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

В Саратове проводится проверка по факту смерти женщины, на которую упал остановочный павильон. Инцидент произошёл 21 ноября на улице Буровой, когда конструкция из-за сильного ветра опрокинулась на проходившую мимо женщину. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Следственного комитета.

Рухнувший от урагана остановочный павильон убил женщину в Саратове. Видео © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

После того как павильон рухнул, пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами. Однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных повреждений. Следственный комитет России по Саратовской области начал проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

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Тимур Хингеев
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