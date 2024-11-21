Рухнувший от урагана остановочный павильон убил женщину в Саратове

В Саратове проводится проверка по факту смерти женщины, на которую упал остановочный павильон. Инцидент произошёл 21 ноября на улице Буровой, когда конструкция из-за сильного ветра опрокинулась на проходившую мимо женщину. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Следственного комитета.

После того как павильон рухнул, пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами. Однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных повреждений. Следственный комитет России по Саратовской области начал проверку для установления всех обстоятельств происшествия.