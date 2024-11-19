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18 ноября, 23:26

Загоревшаяся электропроводка унесла жизни двух людей в Орловской области

МЧС: Два человека погибли при пожаре в орловском селе Крутое

В селе Крутое Орловской области загорелись частный дом и хозяйственные постройки. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела мужчины и женщины, ещё один пострадавший был передан медикам. Об этом в телеграм-канале сообщило МЧС России.

Пожар в частном доме в селе Крутое Орловской области. Видео © Telegram / МЧС России

Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание электропроводки. Пожар охватил площадь около 180 квадратных метров. В его тушении приняли участие 13 сотрудников МЧС и шесть единиц техники, что позволило оперативно ликвидировать огонь.

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Ранее в Сальске Ростовской области в страшном пожаре погибли мальчики двух и четырёх лет. По данным МЧС, оставленных без присмотра малышей из горящего дома вытащил их отец, который был во дворе, но, к сожалению, было уже слишком поздно.

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Telegram / МЧС России

Артём Гапоненко
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