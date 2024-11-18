Мощный пожар охватил больницу в Екатеринбурге, люди прыгают от огня из окон

В Екатеринбурге загорелась клиническая больница №3, сейчас спасатели эвакуируют из здания персонал и пациентов. По данным портала Е1.ru, эпицентр возгорания находится на крыше, с которой огонь начал спускаться на нижние этажи.

Пожар в больнице в Екатеринбурге. Видео © VK / Жесть Екатеринбурга

Сейчас тушение огня продолжается, на месте работают пожарные. Причины ЧП и информация о пострадавших не сообщаются. В Сети очевидцы публикуют кадры пожара. Чёрный дым окутал соседние улицы, жители района жалуются на едкий запах гари. По словам свидетелей, некоторые из находившихся в здании пытаются спастись, выпрыгивая из окон.

«На улице Братьев Боковых горит кровля административного здания на территории Центральной городской клинической больницы №3. Пожар локализован на 300 квадратах. Самостоятельно на улицу вышли 350 человек», – информирует МЧС. Там уточнили, что на месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.