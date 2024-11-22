В Подмосковье унесённая ветром беседка-курилка убила 22-летнюю девушку

В Подмосковье унесённая ветром беседка-курилка насмерть задавила 22-летнюю сотрудницу Ozon. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

Агентство сообщает, что инцидент произошёл в зоне промышленного парка в деревне Гривно Подольского округа. Молодая девушка приехала на заработки из Башкирии. Прокуратура начала проверку.

«Во время сильного порыва ветра металлический павильон, используемый как место для курения, упал на девушку 2002 года рождения. В результате пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.