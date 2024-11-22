Тревел-блогер удивился высоким ценам на ветхое жильё на севере России

Российский тревел-блогер, известный под ником TravelManiac, посетил северные регионы страны и был поражен стоимостью квартир, даже в ветхих деревянных домах.

В своём блоге на платформе «Дзен» он поделился впечатлениями о жилищной ситуации на Ямале. Когда он открыл объявления о продаже квартир в бараках и домах-бочках, то ожидал увидеть очень низкие цены, как в некоторых других отдаленных регионах. Но он ошибся, оказалось, однокомнатная квартира 1970-х годов площадью 40 квадратных метров может стоить около 1,3 миллиона рублей. «Честно говоря, я ожидал увидеть более низкие цены на столь своеобразное жильё…», — пишет мужчина.

Возможно, за старым фасадом скрывается роскошный ремонт и дизайнерский интерьер. Но, судя по фотографиям в объявлении на ЦИАНе, квартира ничем особо не выделяется. Ещё один вариант — квартира в аварийном доме, который должны были расселить в 2022 году. Продавец просит за квартиру 39 квадратных метров 1,4 миллиона рублей.

Цены на квартиры в пятиэтажках в Лабытнанги тоже поражают. Однокомнатная жилплощадь здесь стоит от 2,5 миллиона рублей, а двухкомнатная — 4,5 миллиона. При том, что это не административный центр Ямала — Салехарде, а Лабытнанги, до которого нужно добираться через реку Обь на пароме. «Цены такие, как будто речь идёт о городе с развитой инфраструктурой и простым доступом, но на деле это место с суровым климатом и транспортными трудностями», — добавил автор.

Также блогер сравнил Ямал с Колымой и Амурском, где можно купить однокомнатную квартиру за 500-600 тысяч рублей.

Несмотря на очевидный отток населения из северных поселков, владельцы недвижимости не снижают цены. Многие объявления о продаже содержат пометку «в связи с переездом». Люди стремятся уехать из северных посёлков, но при этом продают недвижимость за немалые деньги.

Ранее тревел-блогер обращал внимание на другие особенности жизни на севере России. В частности, его удивил способ продажи мяса — в автобудках на улицах, как это было в 1990-х годах.