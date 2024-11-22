Самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились за чашкой чая

В Лондоне турчанка Румейса Гелги, признанная самой высокой женщиной в мире, и индийская актриса-блогер Джоти Амджи, обладательница титула самой низкой, встретились за чашкой чая, чтобы обсудить жизнь, поделиться опытом и, конечно, немного пошутить. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

В 27 лет рост Румейсы Гелги составлят 215,16 см. У девушки диагностировали редкое заболевание — синдром Уивера. Он вызывает ускоренный рост тела и деформацию костей. Синдром Уивера приводит к значительным физическим ограничениям, поэтому девушка вынуждена передвигаться на инвалидной коляске, а также использовать ходунки.

Джоти Амджи из Индии, в свои 30 лет, обладает ростом всего 62,8 сантиметра. Это связано с ахондроплазией — нарушением развития костей. Несмотря на миниатюрный рост, Джоти стала известной актрисой и блогером, а также снялась в сериале «Американская история ужасов».

На встрече девушки шутили, что им трудно смотреть друг другу в глаза из-за огромной разницы — целых 152,36 см. Однако это не помешало им быстро найти общий язык. Обе считают себя большими поклонницами макияжа, маникюра и ухода за собой. А ещё девушки были рады поделиться друг с другом историями из жизни.

Чаепитие приурочили к 70-летию с момента первой публикации Книги рекордов Гиннесса. Обе девушки были удостоены звания «иконы» издания. В этот же список вошли турецкий Султан Косен, самый высокий человек на планете, Диана Армстронг из США, обладательница самых длинных ногтей, и британец Дэйв Уолш — силач-инвалид.

К слову, Румейса Гелги установила несколько других рекордов, включая самые большие руки у женщины, самую длинную спину и самые длинные уши.