Борисов: Россия ответит, если какая-то страна выведет в космос оружие

В случае размещения в космосе иностранного оружия Россия примет ответные меры. У нашей страны есть такие наработки, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала Соловьёв Live.

«Россия вообще всегда непреклонно и последовательно отстаивает позицию невывода в космос какого-либо оружия. Ну, скажем так, вероятность, что оно может там появиться, оно зависит от соотношения сторон», — сказал Борисов.

Он добавил, что если какая-то страна решит выводить на орбиту оружие, Россия незамедлительно отреагирует. Борисов добавил, что наработки подобной программы уже имеются, однако первой Москва не пойдёт на это. Гендиректор напомнил, что многие годы страна настаивает на сохранении мирного статуса космоса.