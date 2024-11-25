С 1 декабря ожидается охлаждение курса валют. Куда стремится рубль На валютном рынке складывается парадоксальная ситуация. На курс рубля давят противоречивые факторы. Сколько будет стоить валюта с 1 декабря? 24 ноября, 21:17 Экономисты сделали прогноз курса рубля с 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Что происходит на валютном рынке в конце ноября

Рубль упал на годовые минимумы из-за совокупности негативных факторов. Во-первых, это мощный рост глобального доллара относительно всех мировых валют до максимумов с ноября прошлого года. Во-вторых, обострившаяся геополитика, которая привела к уходу части инвесторов из рублёвых активов. В-третьих, дефицит валютной ликвидности на фоне инфраструктурных барьеров. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Пока на рынке явный тренд на ослабление рубля, но значительную часть в девальвации составляют эмоции: на фоне неопределённости риск-премия растёт, а дисконт в стоимости отечественных финансовых инструментов временно повышается. Это спекулятивная надстройка, и по мере нормализации ситуации и успокоения участников рынка придёт техническая коррекция перегретых инвалют, — добавил он.

Смягчение ДКП американским финрегулятором всегда сопровождается повышенным интересом к долларам, активизируются инвесторы и компании, которые берут дешёвые кредиты. Доллар присутствует и при установлении кросс-курсов в других валютных парах. На этот момент обратил внимание член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете Государственной думы по экономической политике Валерий Тумин.

— Всё внимание участников рынка направлено на геополитическую напряжённость. Также недавние санкции США против руководства Банка России и финансового сектора оставались существенными факторами давления на рубль в пятницу. Приближающийся пик налоговых выплат 28 ноября, вероятно, не окажет значительного влияния на курсы при достигнутых уровнях. При этом сезонное увеличение спроса на импорт в конце года и рост бюджетных расходов продолжат оказывать давление на российскую валюту, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Каким будет курс рубля с 1 декабря

Поддержку рублю на неделе с 25 ноября может оказать ноябрьский налоговый период — предложение валюты от экспортёров возрастёт, рубль стабилизируется. На рынке пока ещё волатильно, и валюты по инерции дорожают, но без очередных форс-мажоров вероятность возврата доллара в двузначную область высокая. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

— Курс доллара, вероятно, опустится ниже 100 рублей за счёт налогового периода в конце месяца, а значит, экспортёры будут активно продавать свою валютную выручку, чем повысят спрос на рубль. Также можно полагать, что за счёт дорогого доллара объём выручки окажется больше прогнозируемого. В любом случае Банк России будет бороться за возвращение курса в комфортный для соблюдения интересов экспортёров и импортёров коридор в 90–100 рублей, заложенный в бюджете, — рассказал Валерий Тумин.

Давление на российскую валюту оказывают обострение геополитических факторов и усиливающиеся позиции доллара на международном валютном рынке. На следующей неделе доллар окажется в вероятном диапазоне 102–106 рублей. Такой прогноз сделал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

— В краткосрочной перспективе сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, поскольку фундаментальных факторов для устойчивого укрепления пока не наблюдается. Если курс доллара закрепится выше психологически важных уровней (105 рублей за доллар или 14 рублей за юань), регуляторы могут ввести дополнительные меры валютного контроля. К началу зимы ожидается сохранение повышенной волатильности. Торговый диапазон для доллара прогнозируется в пределах 97,00–107,50 рубля. Трёхзначные значения доллара становятся новой реальностью, — отметил Владислав Антонов.

По его мнению, ключевым событием в конце года станет декабрьское заседание Центробанка, где возможно повышение ключевой ставки до 23%. Хотя такое решение может оказать временную поддержку рублю, оно негативно отразится на деловой активности. Особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.

Авторы Нина Важдаева