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23 ноября, 11:28

Песков в интервью 16-летней журналистке из Луганска оценил западную свободу слова

Песков: На Западе точно нет свободы слова, события последних лет показали это

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на Западе нет свободы слова. По его мнению, недавние события только доказали это.

«На Западе точно нет свободы слова. И, наверное, события последних нескольких лет показали это. Такое количество заказных материалов, такое количество фейков, которые публикуют сейчас самые уважаемые издания..., конечно, поверить в это еще два года назад было бы трудно», приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

Интервью с Дмитрием Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Она попала в базу «Миротворца» в 12 лет за призыв к ООН о защите детей Донбасса.

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Ранее в МИД оценили отношение Лондона к свободе слова. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, показательно в этом вопросе хамское поведение британского дипломата в аэропорту Внуково.

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Life.ru

Полина Никифорова
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