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23 ноября, 15:41

Мазазавр, мамулетта, шапку надела? Читатели Life.ru рассказали, как записана мама в их телефоне

Читатели Life.ru перечислили необычные варианты записи мам в телефонной книжке

В преддверии Дня матери, который состоится завтра, 24 ноября, читатели Life.ru рассказали, как записан номер мамы в их телефонной книжке. Большинство предпочитает классический вариант «мама». Однако попадались и нестандартные идеи.

Так, многие записывали мамин телефон более ласково — «мамочка», «мамуля», «мамуська», «мамулечка», «мамулик». Некоторые добавляли к классическому варианту «мама» эмодзи-сердечко. Встречались и креативные вариации этого слова — «мазазавр», «мамулетта», «мамита» и «мамзель».

«Святая женщина записана у меня «моя любимая матушка». Всех с кануном прекрасного праздника посвящённого прекрасному человеку! Мы всегда будем детьми, пока живы наши матери, мудрые и любящие», — поделилась одна из читательниц Life.ru.

Ещё одна подписчица записала контакт мамы коронной родительской фразой «Шапку надела?», а другая назвала родительницу «богатой бабкой». Некоторые подписчики поделились пронзительными историями, признавшись, что продолжают хранить номер телефона мам в телефонных книжках даже после того, как родительницы ушли из жизни.

Напомним, что День матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он состоится 24-го числа. Life.ru рассказывал, как можно трогательно поздравить маму в этот праздник. Также мы составили подборку из 15 недорогих подарков самому важному человеку.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Полина Никифорова
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