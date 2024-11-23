Мазазавр, мамулетта, шапку надела? Читатели Life.ru рассказали, как записана мама в их телефоне

В преддверии Дня матери, который состоится завтра, 24 ноября, читатели Life.ru рассказали, как записан номер мамы в их телефонной книжке. Большинство предпочитает классический вариант «мама». Однако попадались и нестандартные идеи.

Так, многие записывали мамин телефон более ласково — «мамочка», «мамуля», «мамуська», «мамулечка», «мамулик». Некоторые добавляли к классическому варианту «мама» эмодзи-сердечко. Встречались и креативные вариации этого слова — «мазазавр», «мамулетта», «мамита» и «мамзель».

«Святая женщина записана у меня «моя любимая матушка». Всех с кануном прекрасного праздника посвящённого прекрасному человеку! Мы всегда будем детьми, пока живы наши матери, мудрые и любящие», — поделилась одна из читательниц Life.ru.