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24 ноября, 08:58

Звезда «Семнадцати мгновений весны» попала в больницу из-за проблем с сердцем

Актриса «Интердевочки» Дрожжина госпитализирована из-за проблем с сердцем

Наталия Дрожжина. Фото © ТАСС / Епихин Андрей

Наталия Дрожжина. Фото © ТАСС / Епихин Андрей

Звезде «Семнадцати мгновений весны» и «Интердевочки» Наталии Дрожжиной потребовалась экстренная госпитализация на фоне серьёзных проблем с сердцем. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

76-летняя актриса пришла на внеплановый осмотр к врачу. В больнице она рассказала, что её донимают сильные и резкие боли в области сердца. Врачи выявили у неё стенокардию и тахикардию. Всему этому предшествовал перенесённый в 2023 году инфаркт головного мозга. Артистке посоветовали наблюдаться у медиков и продолжать лечение.

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Напомним, что годом ранее Наталия Дрожжина потеряла возможность говорить и похудела до 40 килограммов. Кроме того, у неё отсутствовал аппетит и появилась одышка. Медики не смогли исправить последствия перенесённого инфаркта. Проблемы со здоровьем у неё начались из-за криминального скандала, в котором Дрожжина сыграла далеко не последнюю роль.

Владимир Озеров
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