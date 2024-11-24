Звезда «Семнадцати мгновений весны» попала в больницу из-за проблем с сердцем

Звезде «Семнадцати мгновений весны» и «Интердевочки» Наталии Дрожжиной потребовалась экстренная госпитализация на фоне серьёзных проблем с сердцем. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

76-летняя актриса пришла на внеплановый осмотр к врачу. В больнице она рассказала, что её донимают сильные и резкие боли в области сердца. Врачи выявили у неё стенокардию и тахикардию. Всему этому предшествовал перенесённый в 2023 году инфаркт головного мозга. Артистке посоветовали наблюдаться у медиков и продолжать лечение.