Актриса Ана де Армас рассекретила роман с пасынком президента Кубы

Ана де Армас, известная актриса кубино-испанского происхождения, стала героиней светской хроники благодаря своему новому роману с Мануэлем Анидо Куэстой, пасынком президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Пара была замечена на улицах Мадрида, где их засняли в момент романтичного поцелуя. Эти фотографии, опубликованные на сайте People, подтвердили слухи о новом возлюбленном актрисы, которые появились ещё в мае 2024 года.

36-летняя Ана де Армас, известная по фильмам «Бегущий по лезвию 2049» и «Достать ножи», выглядела элегантно в белоснежном пальто и шарфе от Louis Vuitton. Мануэль, в свою очередь, выбрал тёмное пальто и чёрные штаны. Их совместное появление на публике стало первым официальным подтверждением их отношений, которые до этого обсуждались только на уровне слухов.

Мануэль Анидо Куэста, несмотря на отсутствие официальной государственной должности, считается негласным советником своего отчима и часто сопровождает его на официальных мероприятиях. Это добавляет интереса к его персоне и привлекает внимание к его отношениям с де Армас.

До этого актриса встречалась и с другими известными личностями, такими как актёр Бен Аффлек и исполнительный директор Tinder Пол Букадакис. Её роман с Аффлеком начался в 2020 году на съёмках фильма «Глубокие воды», но продлился недолго. С Полом Букадакисом Ана встречалась с 2021 года, но и эти отношения завершились.

Недавно в интервью E!News Ана де Армас рассказала о переменах в своей жизни, отметив, что нашла спокойствие и уединение вдали от мегаполисов. Она переехала из Лос-Анджелеса в штат Вермонт, и вот что актриса об этом думает, — «Мы все хотим иметь возможность создать своё собственное безопасное пространство».