Раскрыта дата выхода спин-оффа "Джона Уика" с Аной де Армас
Спин-офф "Джона Уика" с Аной де Армас выйдет в июне 2024 года
Кадр из фильма "Не время умирать" с Аной де Армас. Обложка © "Кинопоиск"
Боевик "Балерина", являющийся ответвлением "Джона Уика", выйдет в прокат 7 июня 2024 года. Как сообщает портал Сollider, главную роль в кинокартине исполнит испанская актриса Ана де Армас, известная по ролям в кинокартинах "Достать ножи", "Не время умирать" и "Блондинка".
Она сыграет молодую убийцу, которая жаждет отомстить тем, кто повинен в смерти её семьи. Кроме неё в "Балерине" появится исполнитель главной роли в "Джоне Уике" Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик.
Ранее Лайф писал, что американский фильм "Джон Уик – 4" вновь стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Картина собрала за минувшие выходные 191,7 млн рублей. В фильме, снятом Чадом Стахелски, рассказывается новая история из жизни персонажа Джона Уика, которого играет Киану Ривз. На этот раз он должен победить Правление кланов.