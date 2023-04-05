Раскрыта дата выхода спин-оффа "Джона Уика" с Аной де Армас

Боевик "Балерина", являющийся ответвлением "Джона Уика", выйдет в прокат 7 июня 2024 года. Как сообщает портал Сollider, главную роль в кинокартине исполнит испанская актриса Ана де Армас, известная по ролям в кинокартинах "Достать ножи", "Не время умирать" и "Блондинка".

Она сыграет молодую убийцу, которая жаждет отомстить тем, кто повинен в смерти её семьи. Кроме неё в "Балерине" появится исполнитель главной роли в "Джоне Уике" Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик.