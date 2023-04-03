"Джон Уик – 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Американский фильм "Джон Уик – 4" вновь стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Эта картина собрала за выходные 191,7 млн рублей. Такие данные портал kinobusiness приводит за период с 30 марта по 2 апреля.

В фильме, снятом Чадом Стахелски, рассказывается новая история из жизни персонажа Джона Уика, которого играет Киану Ривз. На этот раз он должен победить Правление кланов.

На втором месте оказался российский мультфильм "Коты Эрмитажа" с результатом 68,5 млн рублей. А на третьем — отечественный фильм Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Он собрал 62,4 млн рублей. Картина посвящена успешной посадке авиалайнера на поле в Подмосковье в 2019 году.