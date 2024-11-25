«Такие дела, Хрюндель». Почему Масяня теперь за Украину и критикует Россию

Кто такая Масяня

В нулевых «Масяня» пользовалась бешеной популярностью. Это мультсериал про обычную, не блещущую особыми талантами и красотой девицу Масю и её мужа Хрюнделя. Проект был сделан за копейки с помощью прорывной на тот момент технологии — векторной анимации. Её простота давала возможность производить мультфильмы даже непрофессионалам. Таковым и являлся создатель «Масяни» — не имеющий высшего образования Олег Куваев*. Однако с образом девушки из Петербурга с овальной головой он попал в точку.

Создатель «Масяни» Олег Куваев*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoleg

Сатирический мульт пришёлся россиянам по вкусу, сразу стал хитом в Рунете и получил кучу наград. Вскоре «Масяню» начали показывать на телевидении — в еженедельной программе «Намедни» с Дмитрием Парфёновым*. Это был уже успех общенационального масштаба. Позднее за «Масяню» как за товарный знак развернулась настоящая война. Олегу Куваеву* пришлось долго судиться, чтобы вернуть права на неё. В десятых годах интерес к «Масяне» стал падать. Возможно, потому, что Куваев* уже давно жил в Израиле и стал далёк от российской действительности.

В нулевых годах «Масяня» была очень популярна. Фото © YouTube / Masyanya Kuvaeva

Почему Масяня ненавидит Россию и любит Украину

После начала СВО 57-летний Олег Куваев* выпускает мультфильмы про Масяню с той же скоростью, как в свои лучшие времена. Все шутки там направлены на то, чтобы унизить Россию и восхвалить Украину.

Взять, например, эпизод «2050», где действо происходит в Петербурге будущего, который находится уже не на территории России, а в «свободной стране» Ингрии.

Масяня говорит на смеси русского языка и мовы, периодически выкрикивает лозунг «Слава Украине»** и стебётся над «рашистами», за которых «в видеоигре «Бахмут-2» даже индусы не хотят играть».

Есть ещё клип «Гимн обречённых», сделанный Олегом Куваевым* в стилистике Масяни. Поёт беглый иноагент Максим Покровский*. Россияне там изображены кровожадными орками, танцующими голыми в музеях.

В 2023 году Олег Куваев* был признан иноагентом, против него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» и подали в розыск.







Кто такой Олег Куваев*?

О родителях Олега Куваева* ничего не известно. Life.ru выяснил, что его отец Игорь Георгиевич и мать Эльвира Евгеньевна пережили блокаду Ленинграда. Семья была непростая. До семидесятых годов Куваевы пользовались квартирой в модерновом особняке на берегу Суздальского озера, в Выборгском районе. Речь о построенной до революции даче знаменитого Александра Глазунова, прославленного русского дирижёра и директора Петербургской консерватории в 1905–1928 годах. Скорее всего, такое жильё родители Куваева* получили, потому что служили в Советском Союзе высокопоставленными чиновниками от музыки.

Особняк в Выборгском районе Петербурга, в Озерках, где Куваев* провёл детство. Фото © 2Gis

Олег Куваев* учился в английском и физико-математическом лицеях для номенклатурных детей, бросал учёбу, не доучившись, в престижных Академии художеств и Университете аэрокосмического приборостроения. Перестройку он встретил, играя на флейте и кларнете в музыкальном коллективе, который впоследствии вырастет в известную группу «Сплин». В девяностые Куваев* жил в Германии, в Северном Рейне – Вестфалии. Там освоил компьютерную графику, придумал «Масяню» и вернулся делать деньги на родину. Сколько он смог заработать, неизвестно. Весь бизнес шёл через его ИП, и доходы не публиковались. Сам Куваев* утверждал, что зарабатывает на одной серии «Масяни» до шести тысяч долларов.

В России Олег Куваев* не задержался и довольно скоро перебрался на ПМЖ в Израиль. Переехать туда его сподвигла женитьба на израильтянке Полине Фарбер в 2006 году. Его супруга почти всю жизнь прожила в Тель-Авиве и даже соцсети ведёт на иврите. Их с Олегом Куваевым* дети получили израильские имена. Полина сделала успешную карьеру в одной из крупнейших больниц страны, в тель-авивском медицинском центре имени Сураски. Раньше она трудилась куратором медтуризма, сейчас — координатором клинических исследований.

24 февраля 2022 года Полина Фарбер-Куваева дежурно разместила украинский флаг на аватаре в соцсетях, через месяц обозвала Россию фашистской, позднее разок перепостила антироссийский выпуск «Масяни» мужа, но на этом всё. Ей давно нет дела до украинцев. Она активно участвовала в прошлогодних митингах против судебной реформы Биньямина Нетаньяху и до сих пор остро критикует премьер-министра, это не мешает ей горячо восхвалять ЦАХАЛ. По её мнению, в массовой гибели женщин и детей сектора Газа виновата не израильская армия, а ХАМАС. А ещё она любит черепа, они у неё в постах, на шарфе и чехле для телефона.

Полина Фарбер-Куваева. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Polina Farber

Может сложиться впечатление, что именно Полина Фарбер-Куваева содержит семью. Её муж, переехав в Израиль, забросил «Масяню». Серии стали публиковаться нерегулярно и с большими перерывами. Впрочем, небольшие деньги ему приносила и приносит платформа, где авторы распространяют свои работы по платной подписке. Куваев* продаёт через неё свои рисунки и выкладывает там сцены из жизни. Подписчиков у него кот наплакал. Судя по лайкам и комментариям, не более двухсот. Каждый из них приносит Куваеву* 5–10 евро в месяц.

После начала спецоперации Олега Куваева* вновь прорвало на выпуск «Масяни». Теперь он штампует выпуски часто, возможно, кураторы приплачивают ему за это и поверх стандартных рекламных заработков от YouTube.

Сын Олега Куваева* недавно был мундепом Петербурга. Фото © zaks.ru

У Олега Куваева* есть ещё внебрачный старший сын, Давид, который в 2019 году избрался в муниципальные депутаты Дворцового района Петербурга от оппозиционной партии «Яблоко». Но вскоре после начала спецоперации Давид Куваев, судя по соцсетям, переехал в Дубаи и стал в местной штаб-квартире «Пиццы Додо» директором по IT.

Дом Даниила Хармса. Фото © VK / ====ГОРОД, КОТОРОГО БОЛЬШЕ НЕТ====

В России у Куваевых может оставаться четырёхкомнатная квартира в знаменитом доме Даниила Хармса, недалеко от Невского проспекта (до 40 млн рублей), и «двушка» в муниципальном округе Оккервиль (около 10 млн рублей).

*Внесён в список иноагентов. **Лозунг внёсен в перечень нацистской атрибутики.