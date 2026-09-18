Одна на чужбине, скандалы и суд с Метрополитен-оперой: как Анна Нетребко встречает свои 55 Оглавление От консерватории до мировой сцены: карьера Личная жизнь Где сейчас живёт Нетребко и чем занимается Отношения с Россией FAQ — ответы на вопросы Сколько лет Анне Нетребко в 2026 году? Где сейчас живёт Анна Нетребко? Сколько раз Анна Нетребко была замужем? 18 сентября Анне Нетребко исполняется 55 лет: биография оперной певицы, личная жизнь, карьера и где она живёт сейчас — в материале Life.ru. Анне Нетребко 55: где сейчас певица и почему покинула Россию. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

От консерватории до мировой сцены: карьера

Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Еще с детства её жизнь была связана с музыкой — в школьные годы была солисткой хора «Кубанская пионерия». По окончании школы переехала в Ленинград, где поступила в консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1993 году Нетребко победила на конкурсе имени Михаила Глинки, после чего получила приглашение в Мариинский театр.

Следующий этап начался с зарубежных гастролей. В 1990-е певица выступала в Сан-Франциско, а в 2002 году состоялся её дебют в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Нетребко вышла на сцену в партии Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Прокофьева. В том же 2002 году она впервые выступила на Зальцбургском фестивале в партии Донны Анны в «Дон Жуане». После этого артистку приглашали другие крупнейшие оперные площадки — Венская государственная опера, Королевский оперный театр в Лондоне, Парижская национальная опера, Берлинская и Баварская государственные оперы, Ла Скала и другие театры.

Одной из самых известных партий певицы стала Виолетта Валери в «Травиате» Джузеппе Верди. К этой роли Нетребко неоднократно возвращалась на разных сценах. Её репертуар со временем расширялся: от лирико-колоратурных партий она переходила к более драматическим ролям Верди и Пуччини.

Международное признание выразилось не только в аншлагах и контрактах. В 2007 году Нетребко вошла в список TIME 100 — ежегодный перечень ста наиболее влиятельных людей мира по версии журнала TIME. В 2010-х артистка находилась на пике популярности. За одно свое выступление она зарабатывала около 50 тыс. долларов, что сделало её одной из богатейших деятельниц искусства в России. Согласно рейтингу Forbes, в 2017 году Нетребко было самыми высокооплачиваемым музыкантом страны, а годовой доход оценивался в 7,5 млн долларов.

Где выступает Анна Нетребко. Фото © ТАСС / Константин Кижель

Личная жизнь

В начале 2000-х Анна была в отношениях с итальянским певцом Симоне Альбергини. В 2007 году она была помолвлена с уругвайским бас-баритоном Эрвином Шроттом, однако до свадьбы дело не дошло.

В 2008 году у Нетребко и Шротта родился сын Тьяго Аруа. В 2013 году пара рассталась. После этого певица познакомилась с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым во время репетиций в Риме.

Анна Нетребко и Эрвин Шротт с сыном Тьяго. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

В декабре 2015 года Нетребко и Эйвазов поженились в Вене. Их отношения были не только семейными: певцы регулярно выходили на одну сцену и участвовали в совместных постановках и концертах.

26 июня 2024 года Нетребко и Эйвазов объявили о разводе после примерно десяти лет совместной жизни. В совместном заявлении они сообщили о решении расстаться и подчеркнули, что сохранят дружеские отношения и продолжат профессиональное сотрудничество.

«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаёмся близкими друзьями, объединёнными общей любовью к Тьяго», – сообщила пара.

Оперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Где сейчас живёт Нетребко и чем занимается

В последние годы Нетребко живет в Вене. Ещё в прежних интервью певица называла австрийскую столицу своим домом, а в 2026 году продолжает регулярно выступать на сцене Венской государственной оперы.

При этом профессиональная жизнь Нетребко по-прежнему проходит между разными странами. Она продолжает гастролировать по Европе. В июне артистка выступила в Лондоне, несмотря на требования Киева отменить её концерт. Билеты были раскуплены за полгода до самого выступления. Но уже в начале июля Анна отменила свои выступления в Мадриде, сославшись на проблемы со здоровьем. В частности, певица жаловалась на изнеможение и перегрузку голоса.

В 2026 году певица также прекратила деятельность своего российского ИП. Заявление о прекращении предпринимательской деятельности поступило в налоговую 26 января. ИП было зарегистрировано в 2021 году в сфере исполнительских искусств.

Также артистка судится с американской Метрополитен-оперой, которую обвиняет в клевете. Она неоднократно заявляла, что учреждение организовало публичную кампанию и пыталось помешать её сотрудничеству с другими театрами. В начале сентября суд США отклонил иск Нетребко против гендиректора Метрополитен-оперы Питера Гелба. Суд постановил, что она не смогла доказать «злой умысел» со стороны Гелба.

Отношения с Россией

После начала специальной военной операции Нетребко осудила действия российских властей, а в дальнейшем не скупилась на оскорбления в адрес россиян.

В конце марта 2022 года она опубликовала заявление, в котором заявила, что осуждает СВО.

«На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в основном по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, я живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии. Я люблю свою родину Россию и лишь через своё искусство ищу мира и единства. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая сначала в Европе», – писала Нетребко в соцсетях.

Незадолго до этого Баварская государственная опера и Метрополитен-опера разорвали контракты с певицей. Почувствовав, что пахнет жареным, Нетребко решила осудить СВО, чтобы снискать благосклонность Запада и сохранить там свою недвижимость и доходы.

В 2022 году также получило широкое распространение видео из соцсетей, в котором Анна, будучи в странном состоянии, назвала своих подписчиков «долбоящерами».

«Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам?» — высказалась певица.

В мае 2025 года Нетребко была объявлена в розыск судебными приставами в связи с исполнением решения суда по квартире в Санкт-Петербурге. Тогда речь шла о необходимости предоставить доступ коммунальным службам для проверки возможной перепланировки.

В частности, суд попросил неустойку в размере 20 тысяч рублей за каждый месяц просрочки исполнения решения суда, а также поручил взыскать 6 тысяч рублей в качестве госпошлины.

Почему Анна Нетребко уехала из России. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

FAQ — ответы на вопросы

Сколько лет Анне Нетребко в 2026 году?

18 сентября 2026 года Анне Нетребко исполняется 55 лет.

Где сейчас живёт Анна Нетребко?

Основным местом проживания Нетребко остаётся Вена. При этом певица много путешествует между концертными площадками.

Сколько раз Анна Нетребко была замужем?

Официально Анна Нетребко была замужем один раз. В 2015 году она вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. В июне 2024 года супруги объявили о разводе.

Авторы Альмир Хабибуллин