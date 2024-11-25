Суперкомпьютер назвал фаворита на звание чемпиона в РПЛ после 16 туров

Суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство в сезоне 2024/2025 после 16 сыгранных туров, сообщает портал «Чемпионат».

Согласно прогнозу суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Зенит». Вероятность победы команды составляет 64,3%. Второе место в рейтинге занимает «Краснодар» с шансами 28,7%. Замыкает тройку фаворитов московский «Локомотив» — у него 5,3%, далее идут «Спартак» с 1,1% и «Динамо» Москва с 0,5%.

Сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 39 очками по версии статистической платформы Opta. «Краснодар» занимает второе место с 38 очками. Третью позицию удерживает «Локомотив» — у него 34 очка.

Некоторые известные клубы, которые участвуют в РПЛ, — это «Зенит» Санкт-Петербург, московские — «Динамо», «Спартак» и «Локомотив», а также «Краснодар». Турнир проводится по круговой системе, где каждая команда играет с другими по два раза — дома и на выезде. В итоге клуб проводит 30 матчей за сезон.

Сезон обычно начинается в июле и заканчивается в мае следующего года, с зимним перерывом. Лучшие команды РПЛ получают возможность участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Команды, которые заняли последние места, вылетают в ФНЛ, а вместо них ставят лучшие команды ФНЛ.