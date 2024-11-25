Уролог назвал пять симптомов мочеполовых болезней у мужчин

Уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин выделил в интервью с UfaTime пять ключевых симптомов, которые могут указывать на наличие мочеполовых заболеваний у мужчин. Первый симптом, на который стоит обратить внимание, — это ощущение тяжести в промежности. Это может сигнализировать о проблемах в мочеполовой системе и требует внимательного отношения.

Второй важный признак — болезненное или затруднённое мочеиспускание. Наличие боли или трудностей при походе в туалет может указывать на воспалительные процессы или другие патологии. Третьим симптомом является прерывистое мочеиспускание. Если поток мочи становится нестабильным, это может быть сигналом о нарушении работы мочевого пузыря или уретры.

Четвёртый симптом — ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Это чувство может возникать из-за различных причин, включая обструкцию мочевых путей или мышечные спазмы. Наконец, пятый признак — боли внизу живота, в паху, которые могут отдавать на внутреннюю поверхность бёдер или в область поясницы. Такие боли могут свидетельствовать о воспалении или других патологических процессах в органах малого таза.

Аглиуллин подчёркивает, что при появлении хотя бы одного из этих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу для обследования и своевременного лечения. Раннее обращение к специалисту поможет предотвратить развитие серьёзных заболеваний и избежать необратимых последствий для здоровья.

Ранее уролог Марк Гадзиян отметил, что магний — жизненно важный минерал для мужчин. «При длительном дефиците магния мужчины сталкиваются с судорогами в мышцах, низкой работоспособностью, нарушением сердечного ритма, ухудшением эректильной функции», — подчеркнул он. Чтобы повысить содержание этого минерала в организме, нужно есть рыбу, авокадо, орехи, бобовые и семечки.