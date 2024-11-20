Держим в тепле: Уролог объяснил, почему мужчинам в России не грозит «зимний пенис»

Если у мужчины нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения проходимости сосудов, в том числе полового члена, то размеры не изменяются ни зимой, ни летом. Эректильная дисфункция — это неправда. Мы же не держим его постоянно в холоде, мы не находимся постоянно в холоде. Мы всё равно в тёплой одежде, с отоплением, в комфортных условиях жизни.