Держим в тепле: Уролог объяснил, почему мужчинам в России не грозит «зимний пенис»
Уролог Смерницкий: Размер любого полового члена зимой и летом одинаков
Проблем с «зимним пенисом» удастся избежать благодаря отоплению и тёплой одежде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Мнение о возможных сложностях в интимной жизни из-за так называемого «зимнего пениса» — состояния полового органа, якобы связанного с холодной погодой, — ошибочно, уверен уролог высшей категории Андрей Смерницкий. Подобных проблем не случится из-за отопления в квартирах и тёплой одежды.
Эксперт пояснил, что температура на улице не влияет на размер полового члена, так как кровоснабжение органов остаётся стабильным при любых климатических условиях.
Если у мужчины нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения проходимости сосудов, в том числе полового члена, то размеры не изменяются ни зимой, ни летом. Эректильная дисфункция — это неправда. Мы же не держим его постоянно в холоде, мы не находимся постоянно в холоде. Мы всё равно в тёплой одежде, с отоплением, в комфортных условиях жизни.
Смерницкий также подчеркнул, что утверждение о сезонных изменениях в эрекции не подтверждается статистикой. Если бы зимой зачатий было меньше, а летом больше, мы наблюдали бы цикличность рождения детей, но такого не происходит.
Ранее Андрей Смерницкий объяснил позывы в туалет после того, как ложишься в кровать. Это, по его словам, в большинстве случаев свидетельствуют о болезнях выделительной системы, требующих оперативного лечения. Самодиагностикой и тем более самолечением заниматься не стоит.