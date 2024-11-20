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20 ноября, 04:00

Держим в тепле: Уролог объяснил, почему мужчинам в России не грозит «зимний пенис»

Уролог Смерницкий: Размер любого полового члена зимой и летом одинаков

Проблем с «зимним пенисом» удастся избежать благодаря отоплению и тёплой одежде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Проблем с «зимним пенисом» удастся избежать благодаря отоплению и тёплой одежде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мнение о возможных сложностях в интимной жизни из-за так называемого «зимнего пениса» — состояния полового органа, якобы связанного с холодной погодой, — ошибочно, уверен уролог высшей категории Андрей Смерницкий. Подобных проблем не случится из-за отопления в квартирах и тёплой одежды.

Эксперт пояснил, что температура на улице не влияет на размер полового члена, так как кровоснабжение органов остаётся стабильным при любых климатических условиях.

Если у мужчины нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения проходимости сосудов, в том числе полового члена, то размеры не изменяются ни зимой, ни летом. Эректильная дисфункция — это неправда. Мы же не держим его постоянно в холоде, мы не находимся постоянно в холоде. Мы всё равно в тёплой одежде, с отоплением, в комфортных условиях жизни.

Андрей Смерницкий

Врач-уролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина»

Если у мужчины нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения проходимости сосудов, в том числе полового члена, то размеры не изменяются ни зимой, ни летом. Эректильная дисфункция — это неправда. Мы же не держим его постоянно в холоде, мы не находимся постоянно в холоде. Мы всё равно в тёплой одежде, с отоплением, в комфортных условиях жизни.
Если у мужчины нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения проходимости сосудов, в том числе полового члена, то размеры не изменяются ни зимой, ни летом. Эректильная дисфункция — это неправда. Мы же не держим его постоянно в холоде, мы не находимся постоянно в холоде. Мы всё равно в тёплой одежде, с отоплением, в комфортных условиях жизни.

Смерницкий также подчеркнул, что утверждение о сезонных изменениях в эрекции не подтверждается статистикой. Если бы зимой зачатий было меньше, а летом больше, мы наблюдали бы цикличность рождения детей, но такого не происходит.

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Ранее Андрей Смерницкий объяснил позывы в туалет после того, как ложишься в кровать. Это, по его словам, в большинстве случаев свидетельствуют о болезнях выделительной системы, требующих оперативного лечения. Самодиагностикой и тем более самолечением заниматься не стоит.

Андрей Горяничев
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