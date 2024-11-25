Шансонье группы «Крестовый туз» Владимир Козырев умер в возрасте 66 лет

Известный российский музыкант, певец и автор песен Владимир Козырев умер в возрасте 66 лет. О его смерти сообщила участница шоу «Конфетка» Ляля Размахова, выразив соболезнования родным и близким артиста.

«19.11.24 не стало самобытного артиста в жанре шансон Владимира Козырева», — написала Размахова. Причины смерти не уточняются, о месте прощания с артистом также неизвестно.

Владимир Козырев родился 21 августа 1958 года. С раннего детства он проявлял интерес к музыке, начав обучение в музыкальной школе по классу скрипки уже в пять лет. В 13 лет он начал писать песни и выступать в составе ресторанной группы. Эти увлечения стали основой его будущей карьеры в жанре русского шансона.

С 1987 по 1995 год, чтобы накопить деньги на запись песен, он занимался разными видами деятельности: работал аранжировщиком, администратором концертов и преподавал рукопашный бой.

В 1997 году Козырев основал группу «Крестовый туз», которая быстро завоевала популярность среди поклонников шансона. Для записи первого альбома Владимир также продал автомобиль и гараж, что стало важным шагом к успеху. Дебютной песней проекта стала «Школьные друзья». Но настоящую популярность ему принесла другая композиция — «Волки», которая вошла в альбом под названием «Жизнь фартовая».

За время существования коллектива было выпущено около 15 альбомов, а песни Козырева вошли в сотни сборников русского шансона. В своей карьере он также сотрудничал с такими известными артистами, как Ирина Аллегрова, Ирина Журавлева и Жанна Агузарова.