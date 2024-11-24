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24 ноября, 17:34
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В возрасте 55 лет ушёл из жизни композитор Павел Карманов

Композитор Павел Карманов. Обложка © ТАСС / Игорь Генералов / Грушин Михаил

Композитор Павел Карманов. Обложка © ТАСС / Игорь Генералов / Грушин Михаил

На 55-м году жизни умер российский композитор Павел Карманов. Об этом говорится на официальном сайте Союза композиторов РФ.

«Ушёл из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — написано в публикации.

Павел Карманов родился в Братске в Иркутской области. Он отучился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени Петра Чайковского и консерватории. Композитор писал множество произведений для камерных ансамблей, вокальные партии в сопровождении инструментальных ансамблей, а также сочинял музыку для кино и ТВ.

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Юрий Лысенко
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