В возрасте 55 лет ушёл из жизни композитор Павел Карманов

На 55-м году жизни умер российский композитор Павел Карманов. Об этом говорится на официальном сайте Союза композиторов РФ.

«Ушёл из жизни композитор Павел Карманов, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов. Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», — написано в публикации .

Павел Карманов родился в Братске в Иркутской области. Он отучился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени Петра Чайковского и консерватории. Композитор писал множество произведений для камерных ансамблей, вокальные партии в сопровождении инструментальных ансамблей, а также сочинял музыку для кино и ТВ.