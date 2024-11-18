На 71-м году жизни умер российский художник Чесноков-Ладыженский
Российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский на фоне одной из своих работ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chel_art
В возрасте 70 лет скончался известный российский художник Сергей Чесноков Ладыженский, картины которого есть в собраниях Третьяковской галереи, а также среди коллекций в Италии, Австрии, Штатах и других странах. Трагичное известие сообщает SHOT.
По сведениям телеграм-канала, художника нашли мёртвым вчера в собственной квартире на Октябрьской улице в Москве. Предварительной, он умер от острой сердечной недостаточности. В 2019 году у него нашли рак.
Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в столице. Написание картин было не единственным его занятием: он также являлся профессором Гуманитарно-прикладного института МЭИ.
А вчера стало известно о смерти солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина в возрасте 57 лет. Ему диагностировали рак лимфосистемы ещё в 2003 году и после долгого лечения недуг отступил, но, к несчастью, несколько лет назад произошёл рецидив.