На 71-м году жизни умер российский художник Чесноков-Ладыженский

В возрасте 70 лет скончался известный российский художник Сергей Чесноков Ладыженский, картины которого есть в собраниях Третьяковской галереи, а также среди коллекций в Италии, Австрии, Штатах и других странах. Трагичное известие сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, художника нашли мёртвым вчера в собственной квартире на Октябрьской улице в Москве. Предварительной, он умер от острой сердечной недостаточности. В 2019 году у него нашли рак.