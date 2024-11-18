Умер французский композитор Шарль Дюмон, автор песни «Non, je ne regrette rien»

В возрасте 95 лет умер французский композитор Шарль Дюмон, известный как автор песни «Non, je ne regrette rien», которую исполнила легендарная Эдит Пиаф. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на близких композитора. Дюмон скончался дома после продолжительной болезни, – пишет Коммерстантъ .

Шарль Дюмон родился 26 марта 1929 года в городе Каор на юго-западе Франции. С юных лет увлекался музыкой, научился играть на трубе и фортепиано. Его музыкальная карьера получила значительный толчок в 1960 году, когда Эдит Пиаф исполнила его песню «Non, je ne regrette rien», которая быстро обрела мировую популярность. За три года сотрудничества с известной певицей Дюмон написал для нее более 40 песен, среди которых такие хиты, как «Mon Dieu», «Les amants» и «L'Amour».

Знаменитый композитор также работал с другими выдающимися артистами, включая Барбару Стрейзанд, которая исполнила его песню «I've Been Here». А в 1970-е годы Дюмон начал сольную карьеру и записал несколько удачных песен, ставших хитами и удостоившихся золотых дисков, среди них «Cigarette», «Une chanson» и «Les Amours impossibles».

Помимо этого, Дюмон известен своими выступлениями во французских телевизионных шоу. Его последнее выступление состоялось в 2019 году. Шарль Дюмон оставил глубокий след в музыкальной истории Франции и всего мира.

К сожалению, в этом году уже умерло несколько известных композиторов. Например, Лейф Сегерстам , написавший больше всего симфоний, и Вячеслав Добрынин , автор хитов «Ах, какая женщина» и «Не сыпь мне соль на рану».