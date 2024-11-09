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9 ноября, 07:06

Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой

Александра Пахмутова. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

Александра Пахмутова. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

Лидер России Владимир Путин подписал документ о вручении звания Героя Труда народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой, которая сегодня отмечает 95-летие. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу», — говорится в документе.

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Николай Рюмин
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