Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой

Лидер России Владимир Путин подписал документ о вручении звания Героя Труда народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой, которая сегодня отмечает 95-летие. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу», — говорится в документе.

Недавно Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия создателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, который умер в апреле 2022 года. Отвечать за мероприятие будет председатель Госдумы Вячеслав Володин.