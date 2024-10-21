Путин подписал указ о награждении российских призёров Паралимпиады в Париже

Российские паралимпийцы, ставшие призёрами и чемпионами на Играх в Париже, получат награды из рук президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ главы государства о награждении спортсменов уже появился на официальном портале правовой информации.

Президент в документе отметил «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость», которые показали российские атлеты на Паралимпиаде во Франции в августе и сентябре этого года. Исходя из указа, девять спортсменов получат орден Почёта, восемь удостоены ордена Дружбы, ещё 22 — медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степеней.