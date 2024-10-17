«Подлинные лидеры»: Путин вручит госнаграды российским паралимпийцам
Путин вручит госнаграды российским паралимпийцам, выступавшим на Играх в Париже
Владимир Путин на форуме «Спортивная держава». Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин проведёт церемонию вручения государственных наград паралимпийцам из РФ. По словам главы государства, это мероприятие пройдёт в Кремле «чуть позже».
«Чуть позже в московском Кремле с огромным удовольствием и гордостью вручу им заслуженные государственные награды», — подчеркнул российский лидер на международном форуме «Россия — спортивная держава».
Глава государства дополнил, что спортсмены на Паралимпийских Играх в Париже подтвердили ведущие позиции российского спорта, несмотря на давление и ограничения. Путин отметил, что неоценимым является пример блистательных паралимпийцев из РФ. По его словам, они — подлинные лидеры и никому не уступят по упорству, силе характера и крепости духа.
«Несмотря на все препоны и ограничения, жёсткое психологическое давление на недавних Играх в Париже, они вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта», — пояснил Путин.
А ранее Life.ru писал, что Паралимпийские игры в Париже проходили в этом году с 28 августа по 8 сентября. Россия завоевала 64 медали. Спортсмены вязли 23 бронзовые, 21 серебряную и 20 золотых медалей. Больше всего наград страна получила за водные виды спорта. Семерым медалистам соревнований присвоили звания заслуженных мастеров спорта РФ.