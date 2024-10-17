«Подлинные лидеры»: Путин вручит госнаграды российским паралимпийцам

Президент России Владимир Путин проведёт церемонию вручения государственных наград паралимпийцам из РФ. По словам главы государства, это мероприятие пройдёт в Кремле «чуть позже».

«Чуть позже в московском Кремле с огромным удовольствием и гордостью вручу им заслуженные государственные награды», — подчеркнул российский лидер на международном форуме «Россия — спортивная держава».

Глава государства дополнил, что спортсмены на Паралимпийских Играх в Париже подтвердили ведущие позиции российского спорта, несмотря на давление и ограничения. Путин отметил, что неоценимым является пример блистательных паралимпийцев из РФ. По его словам, они — подлинные лидеры и никому не уступят по упорству, силе характера и крепости духа.

«Несмотря на все препоны и ограничения, жёсткое психологическое давление на недавних Играх в Париже, они вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта», — пояснил Путин.