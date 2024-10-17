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17 октября, 15:19

Путин сообщил о росте количества россиян, для которых спорт — часть жизни

Путин: Число россиян, регулярно занимающихся спортом, выросло с 40% до 56,8%

Количество россиян, регулярно занимающихся спортом, выросло с 40% до 56,8%. Об этом заявил президент Владимир Путин, который в режиме ВКС принимает участие в презентации спортивных объектов, открытых в регионах страны в 2024 году. Позитивную тенденцию глава государства связывает с развитием спортивной инфраструктуры в городах и населённых пунктах страны.

Количество россиян, регулярно занимающихся спортом, выросло с 40% до 56,8%. Видео © Kremlin

«Мы последовательно развиваем необходимую спортивную инфраструктуру. В общей сложности с 2019 года на эти цели из федерального бюджета были направлены солидные ресурсы – порядка 160 миллиардов рублей», — отметил российский лидер.

Тем не менее, по словам Путина, наращивать нужно и темпы строительства и число интересующих спортом россиян. В планах у властей ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов только за счёт федеральной поддержки, в первую очередь в малых городах и сёлах. В ближайшие 6 лет на это из федерального бюджета будет направлено не менее 65 миллиардов рублей.

Путин посетил Центр фехтования в Уфе и сфотографировался с юными шпажистками
Путин посетил Центр фехтования в Уфе и сфотографировался с юными шпажистками

Напомним, что Путин прилетел в Уфу для участия в 12-м Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». В прошлый раз глава государства посещал Башкирию в январе 2023 года и по скорбному поводу — российский лидер присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

Обложка ©

Агентство «Москва» / Александр Авилов

Марина Фещенко
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