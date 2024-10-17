Путин сообщил о росте количества россиян, для которых спорт — часть жизни

Количество россиян, регулярно занимающихся спортом, выросло с 40% до 56,8%. Об этом заявил президент Владимир Путин, который в режиме ВКС принимает участие в презентации спортивных объектов, открытых в регионах страны в 2024 году. Позитивную тенденцию глава государства связывает с развитием спортивной инфраструктуры в городах и населённых пунктах страны.

Количество россиян, регулярно занимающихся спортом, выросло с 40% до 56,8%. Видео © Kremlin

«Мы последовательно развиваем необходимую спортивную инфраструктуру. В общей сложности с 2019 года на эти цели из федерального бюджета были направлены солидные ресурсы – порядка 160 миллиардов рублей», — отметил российский лидер.

Тем не менее, по словам Путина, наращивать нужно и темпы строительства и число интересующих спортом россиян. В планах у властей ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов только за счёт федеральной поддержки, в первую очередь в малых городах и сёлах. В ближайшие 6 лет на это из федерального бюджета будет направлено не менее 65 миллиардов рублей.