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14 мая, 13:06

Воланд из "Мастера и Маргариты" сыграет известного советского композитора в новом фильме

Немецкий актёр Диль сыграет композитора Шостаковича в фильме "Шум времени"

​Аугуст Диль. Кадр из фильма © "Мастер и Маргарита" (2023), режиссёр Михаил Локшин / Kinopoisk

​Аугуст Диль. Кадр из фильма © "Мастер и Маргарита" (2023), режиссёр Михаил Локшин / Kinopoisk

Немецкий актёр Аугуст Диль, исполнивший роль Воланда в "Мастере и Маргарите", сыграет легендарного советского композитора Дмитрия Шостаковича в фильме режиссёра Яна Комаса "Шум времени". Об этом сообщает Screen Daily.

Кинолента расскажет о жизни Шостаковича с 1936 года, когда в газете "Правда" вышла статья с критикой его работы "Леди Макбет Мценского уезда". Среди тех, кому не понравилась опера, был и лидер СССР Иосиф Сталин. Супругу Шостаковича Нину сыграет британская актриса Андреа Райсборо.

Продюсерами "Шума времени" выступят Томас Куфус (Германия), Лешек Боджак и Анета Хикинботам (Польша), Финола Дуайер и Аманда Поузи (Британия). Съёмки стартуют в начале 2025 года.

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А ранее режиссёр Сарик Андреасян сообщил, что снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове. Он назвал большой честью то, что олимпийский чемпион доверил ему съёмки киноленты о собственной жизни, творческом пути и преодолении трудностей.

Наталья Исакова
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