Воланд из "Мастера и Маргариты" сыграет известного советского композитора в новом фильме
Немецкий актёр Диль сыграет композитора Шостаковича в фильме "Шум времени"
Аугуст Диль. Кадр из фильма © "Мастер и Маргарита" (2023), режиссёр Михаил Локшин / Kinopoisk
Немецкий актёр Аугуст Диль, исполнивший роль Воланда в "Мастере и Маргарите", сыграет легендарного советского композитора Дмитрия Шостаковича в фильме режиссёра Яна Комаса "Шум времени". Об этом сообщает Screen Daily.
Кинолента расскажет о жизни Шостаковича с 1936 года, когда в газете "Правда" вышла статья с критикой его работы "Леди Макбет Мценского уезда". Среди тех, кому не понравилась опера, был и лидер СССР Иосиф Сталин. Супругу Шостаковича Нину сыграет британская актриса Андреа Райсборо.
Продюсерами "Шума времени" выступят Томас Куфус (Германия), Лешек Боджак и Анета Хикинботам (Польша), Финола Дуайер и Аманда Поузи (Британия). Съёмки стартуют в начале 2025 года.
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