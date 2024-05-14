Воланд из "Мастера и Маргариты" сыграет известного советского композитора в новом фильме

Немецкий актёр Аугуст Диль, исполнивший роль Воланда в "Мастере и Маргарите", сыграет легендарного советского композитора Дмитрия Шостаковича в фильме режиссёра Яна Комаса "Шум времени". Об этом сообщает Screen Daily.

Кинолента расскажет о жизни Шостаковича с 1936 года, когда в газете "Правда" вышла статья с критикой его работы "Леди Макбет Мценского уезда". Среди тех, кому не понравилась опера, был и лидер СССР Иосиф Сталин. Супругу Шостаковича Нину сыграет британская актриса Андреа Райсборо.

Продюсерами "Шума времени" выступят Томас Куфус (Германия), Лешек Боджак и Анета Хикинботам (Польша), Финола Дуайер и Аманда Поузи (Британия). Съёмки стартуют в начале 2025 года.