Минкульт рассказал о наказании рублём авторов-русофобов фильма "Мастер и Маргарита" Любимова: Покинувшие РФ авторы "Мастера и Маргариты" не получают гонорары 23 апреля, 19:33 Кадр из фильма. Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Создатели фильма "Мастер и Маргарита", которые уехали из России и заняли антироссийскую позицию, не получают денежных отчислений за прокат киноленты. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с участниками программы поддержки сценаристов "Автор".

"Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду — без своего детища. Есть ещё важный момент: никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает", — уточнила она.

Напомним, в России вышла новая киноверсия романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", одним из создателей которой стал режиссёр Михаил Локшин, продвигающий русофобские взгляды и осуждающий СВО. Сейчас он проживает за рубежом. В российском прокате фильм собрал два миллиарда рублей уже к началу весны этого года.

Авторы Татьяна Миссуми