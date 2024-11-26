Элитный туалет и особняк под вертолёт. Как живёт замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарёв, подозреваемый в коррупции В Ростове задержаны замглавы области, министр транспорта, экс-депутат Госдумы Виталий Кушнарёв и его зам Дмитрий Мамелко. Чем прославился Кушнарёв, которого подозревают в получении взятки в 27 млн рублей? 25 ноября, 21:11 Заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарёв. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Natali _ Mis, © ТАСС / Валерий Матыцин

Кто такой Виталий Кушнарёв

Задержанный Виталий Кушнарёв — человек в регионе известный. Сделал карьеру в донских угледобывающих предприятиях, потом стал чиновником и занялся реструктуризацией угольной отрасли в администрации Белокалитвинского района, знаменитого своими шахтами. Дальше Кушнарёв попал в областное правительство, сначала был помощником губернатора, позднее в первый раз возглавил региональное Министерство транспорта. Следующая строка в его насыщенной трудовой — сити-менеджер Ростова-на-Дону. В 2021 году его избрали от области депутатом Госдумы. А этим летом Кушнарёв вернулся в кресло ростовского министра транспорта, став при этом ещё и заместителем губернатора.

Теперь его задержали силовики по подозрению во взяточничестве. По последним данным, чиновник пока на допросе, следователи решают вопрос о мере пресечения. Его зама Дмитрия Мамелко, задержанного вместе с ним, отпустили под подписку о невыезде. Суть дела, в котором фигурирует взятка в 27 млн рублей, силовики пока не раскрывают.

Виталий Кушнарёв. Фото © Telegram / Виталий Кушнарёв | Ростовская область

Виталий Кушнарёв уже попадал в скандалы. Так, осенью 2021 года машина, которой пользовался депутат, якобы сбила 86-летнюю ростовчанку, которая шла по пешеходному переходу. В местных СМИ сообщали, что водитель вызвал скорую и ГИБДД, но сам уехал. При этом в прессе инцидент сам Кушнарёв отрицал и называл фейком. Мол, бабуля просто упала, пришлось помочь. Оказалось, что эта пожилая женщина — Людмила Попова, первая в истории ростовская баскетболистка, вызванная в сборную СССР. Пострадавшую отправили в ВИП-палату, оплатили лечение. В Сети есть интервью с ней по поводу этого инцидента. Она не хотела говорить о причинах травм и якобы ничего не видела — удар, и всё.

Как живёт семья чиновника

Последнюю декларацию Виталий Кушнарёв подавал в 2021 году. Он отчитался, что заработал 3,2 млн рублей, а его жена — 11,4 млн рублей. У него была квартира площадью 173,4 кв. м в собственности и ещё одна поменьше в аренде. Его жена владела почти пятью гектарами земли, административным зданием, мясным павильоном и туалетом площадью 65 квадратов. Также у четы два автомобиля BMW и Mini Cooper.

ЖК «Ростов-Сити». Фото © ЦИАН

Самая большая задекларированная Кушнарёвым квартира — это пентхаус с панорамным балконом стоимостью до 70 млн рублей в одной из башен «Ростова-Сити». Это целый квартал для толстосумов с премиум-ресторанами и фитнес-центром. При этом, можно сказать, во дворе находится исторический центр — Покровский сквер. Многие называют это место одним из самых комфортных (если вообще не лучших) в городе.

А ещё супруга Кушнарёва — председатель правления премиум-посёлка Парковый. Это клубное фешенебельное место на берегу Дона в хуторе Рыбацком недалеко от Ростова. Можно сказать, московская Рублёвка. Риелторы называют премиум-посёлок Парковый частным роскошным курортом. Там и ландшафтный парк, и собственное озеро, и пляжи, и гольф-клуб, и конный клуб, и причал для личных яхт и катеров, и даже частный аэродром для вертолётов и одномоторных самолётов типа Diamond DA-40.

Слоган посёлка: «Дом в премиум-посёлке Парковый — это быть в кругу избранных людей города и привилегия для тех, кто многого достиг». Купить там участок с готовым домом стоит около 120 млн рублей.

— Попасть в премиум-посёлок Парковый уже сейчас сложнее, чем на иной режимный объект. Круглосуточно дежурят вооружённые сотрудники службы безопасности. Все пространства под постоянным видеонаблюдением. Ограждает посёлок настоящая крепостная стена из кирпича, которая не только выполняет защитные функции, но и выглядит значительно респектабельнее своих бетонных или металлических аналогов, — гласит реклама риелторов.

Помимо шефства над роскошным посёлком жена Кушнарёва ещё ипэшник в сфере управления собственным имуществом. Раньше у неё была доля в ныне ликвидированной фирме «Лернако», её партнёром по бизнесу был один из самых богатых людей Ростова Арташес Аратюнянц.

28-летний сын Кушнарёва — ипэшник в сфере покупки и продажи земли с дипломом Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации. Будучи студентом, он любил фотографироваться на фоне учебного самолёта Diamond DA-40. Как раз на такие рассчитан частный аэродром в Парковом. Долгое время сын Кушнарёва занимал в Ростове четырёхкомнатные хоромы с навороченной бытовой техникой в элитном жилом комплексе «Чехов». Похоже, что именно эта квартира (а другой такого метража на этом этаже нет) сдаётся за 295 тысяч рублей в месяц. Кушнарёв-младший также сдавал стильную студию в ростовской добротной новостройке за 20 тысяч рублей. Суммарная стоимость всей недвижимости — до 100 млн рублей.













23-летняя дочка Кушнарёва учится в Ростовском госмедуниверситете и недавно вышла замуж. Она живёт в трёхкомнатной квартире в одном из среднеэтажных кирпичных домов квартала «Нахичевань». Это недвижимость попроще, но тоже по ростовским меркам престижная. Закрытая территория, камеры, консьержи, хороший район. Цена до 20 млн рублей.

ЖК «Нахичевань». Фото © ЦИАН

Ещё у семьи может быть трёшка в новом ЖК «Лучи» в пригороде Москвы Солнцево (до 25 млн рублей) и собственные апартаменты в «Инвест-отеле Salut!» на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге (около 7 млн).

Авторы Пётр Егоров