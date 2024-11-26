«Такая чистая»: Золотая тигрица Ева из тайского зоопарка очаровала пользователей Сети

Трёхлетняя золотая тигрица Ева из зоопарка Chiang Mai Night Safari в Таиланде стремительно набирает популярность. Как сообщает новостной портал Says с момента дебюта в соцсетях, фотографии Евы собрали более 34 000 лайков и 24 000 репостов. Животное очаровало пользователей своим милым выражением мордочки и удивило редким золотистым окрасом.

Ева относится к крайне редкой разновидности бенгальского тигра, известной как золотой или клубничный. Её уникальная шерсть — результат рецессивного гена, который встречается лишь у немногих представителей этого вида в мире. По оценкам, в неволе их существует менее 100 особей, что делает встречу с тигрицей настоящей удачей.

Пользователи Сети отмечают дружелюбный и игривый характер Евы. Смотрители зоопарка подчёркивают её общительность и любовь к детям, а посетители удивляются необычным окрасом тигрицы. «Она такая чистая, словно принимает по 10 ванн в день», — комментируют пользователи фото, восхищаясь её пушистой мордочкой. Популярность Евы обещает увеличить поток посетителей в зоопарк Chiang Mai Night Safari.

А еще у Евы есть сестра — Луна. Обе тигрицы родились 16 февраля 2021 года от родителей, прибывших в Таиланд из Чехии и Южной Африки. Обеих хищниц можно увидеть в зоне «Тигриный мир» сафари-парка. Хотя Луна не получила такой же тёплый приём в Сети, она не менее очаровательна, чем ее сестра.

Однако Ева не первая звезда, которая привлекла внимание посетителей тайского зоопарка. Ранее мировую известность обрёл Му Денг — пигмейский гиппопотам из зоопарка Кхао Кхео. Её популярность буквально взорвала Интернет: мемы, пародии и даже рекламные кампании с участием Му Денг появились по всему миру. Своим обаянием и игривым поведением, Му Денг помогла значительно увеличить продажи билетов в зоопарк. Его сотрудники даже организовали прямую трансляцию, чтобы фанаты по всему миру могли наблюдать за каждым шагом гиппопотама.