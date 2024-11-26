В Москве цена за однушку достигла почти 75% от предлагаемых зарплат

Жители Москвы не могут снять жильё в столице из-за сильного подорожания. Долгосрочная аренда растёт в 1,5 раза быстрее, чем предлагаемые зарплаты. На данный момент многим желающим недоступна даже однокомнатная квартира.

По данным РБК, в ноябре текущего года доля затрат на аренду однокомнатной квартиры достигла 73,4 процента от уровня средних зарплат. При этом в 2022 году в этот же период для аренды было необходимо 62,6 процента от зарплаты, а в 2021 году — меньше 69%.

По статистике за сентябрь 2024 года, за месяц начисленная зарплата составила 145,7 тысячи рублей, то есть после вычета НДФЛ жители столицы получали почти 127 тысяч рублей. При текущих ставках, доля затрат на аренду жилья превышает 57 процентов от получаемого москвичами дохода.

Из-за огромных процентных ставок люди начали уходить с рынка покупки жилья на рынок аренды. Московский повышенный спрос привёл к тому, что собственники, соответственно, увеличили ежемесячную оплату за квартиры. При этом количество вакантных квартир на рынке аренды в семь раз меньше, чем желающих их снять.