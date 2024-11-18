Аренда жилья в Москве подорожала на 25%

За последний год стоимость аренды жилья в Москве увеличилась на 20-25%, что стало неожиданностью для многих арендаторов. Однако, несмотря на это, спрос на съемные квартиры остаётся высоким, передает РИА «Новости». Как отмечают эксперты рынка недвижимости, главной причиной этого является недоступность ипотеки и ограниченное количество альтернативных вариантов решения жилищного вопроса.

В октябре 2023 года средняя стоимость аренды студии в Москве составляла от 46 до 57 тысяч рублей в месяц. Однокомнатные квартиры обходились в среднем в 52-66 тысяч рублей, двухкомнатные — от 67 до 87 тысяч, а трёхкомнатные — от 76 до 123 тысяч рублей.

Минимальная стоимость долгосрочной аренды начиналась от 40 тысяч рублей. Элитные квартиры могли достигать цен в 2-3 миллиона рублей.

Арендные ставки растут значительно быстрее, чем доходы населения и уровень инфляции. Особенно заметен рост цен на однокомнатные квартиры в районах Покровское-Стрешнево (увеличение на 53% до 87 тысяч рублей), Гольяново (на 48% до 67 тысяч рублей) и Сокольники (на 46% до 83 тысяч рублей). Наименьшие изменения наблюдаются в районах Беговой (рост на 2% до 112 тысяч рублей), Басманный (на 3% до 99 тысяч рублей) и Москворечье-Сабурово (на 6% до 61 тысячи рублей).

Несмотря на рост цен, арендаторы не спешат менять место жительства. Спрос на аренду жилья в семь раз превышает предложение, что делает поиск более доступных вариантов почти невозможным. Кроме того, потенциальные расходы на риелторские услуги и переезд также удерживают арендаторов на их нынешних местах.

Многие владельцы жилья начали пересматривать действующие договоры аренды, повышая арендные ставки. Арендаторы, осознавая сложность поиска более доступного жилья, чаще соглашаются на новые условия, чтобы избежать дополнительных затрат и хлопот, связанных с переездом.

Таким образом, несмотря на значительное удорожание аренды, рынок остается активным, а арендаторы продолжают искать способы адаптироваться к новым условиям.