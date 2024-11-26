В Минстрое рассказали Life.ru, когда ждать падения цен на жильё в новостройках

Стоимость квартир в новостройках снизится в ближайшем будущем. Об этом в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевом рассказал глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Ирек Файзуллин о скором снижении стоимость на новостройки. Видео © Life.ru

Он отметил, что такое жильё уже начало дешеветь на фоне того, что свыше 60% квартир в новостройках не проданы. Компании будут регулировать ситуацию, в частности скидками, чтобы обеспечить финансовый поток. Сейчас же, по словам министра, главное — держать коридор роста цен на стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы.