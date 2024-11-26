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26 ноября, 15:16

В Минстрое рассказали Life.ru, когда ждать падения цен на жильё в новостройках

Глава Минстроя Файзуллин: Цены на новостройки вскоре снизятся

Стоимость квартир в новостройках снизится в ближайшем будущем. Об этом в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевом рассказал глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Ирек Файзуллин о скором снижении стоимость на новостройки. Видео © Life.ru

Он отметил, что такое жильё уже начало дешеветь на фоне того, что свыше 60% квартир в новостройках не проданы. Компании будут регулировать ситуацию, в частности скидками, чтобы обеспечить финансовый поток. Сейчас же, по словам министра, главное — держать коридор роста цен на стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы.

Начнут дешеветь квартиры в домах нескольких типов. Где быстрее снизятся цены на жильё
Начнут дешеветь квартиры в домах нескольких типов. Где быстрее снизятся цены на жильё

Ранее в Минстрое попросили не говорить, что застройщики обнаглели. Замглавы ведомства напомнил, что девелоперы не получают сверхприбылей за огромные цены, которые формируют не не застройщики, а затраты себестоимости инвестиционной себестоимости и маржинальности, пояснил Стасишин.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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