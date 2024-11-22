В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими

Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не называть российских застройщиков обнаглевшими, заявив, что такие высказывания опасны. По словам чиновника, девелоперы не получают сверхприбыли и сверхдоходы. Цену квадратного метра формируют не застройщики, а затраты себестоимости инвестиционной себестоимости и маржинальности, пояснил Стасишин.

«Банки знают каждого застройщика, мы знаем каждую маржинальность. По стране она не превышает 15-17% по итогу. А там, где она меньше, банк просто не финансирует начало таких проектов», — сказал замглавы Минстроя на заседании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Стасишин считает, что опасно посылать публичные сигналы об «обнаглевших» застройщиках и связывать с этим ожидания по снижению цены за квадратный метр.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал застройщиков обнаглевшими. По его словам, они повысили цены на жильё вдвое за несколько лет.