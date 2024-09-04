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4 сентября, 14:41

Никаких «арбузников»: В Минстрое просят не обзывать строителей, иначе там тоже что-нибудь придумают

Замглавы Минстроя Стасишин призвал не называть монолитчиков из КНР «арбузниками»

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин призвал не давать обидных прозвищ представителям строительных профессий. В частности, он имеет в виду «арбузников», коими называют монолитчиков из КНР. Соответствующее заявление чиновник сделал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что в наши дни строительные профессии вроде разнорабочих или водителей спецтехники приносят действительно хорошие деньги. Эти же люди занимаются восстановлением новых регионов России — Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Они не арбузниками восстанавливаются, они восстанавливаются строителями. Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей. А то в ответ мы вас тоже как-нибудь назовём», — отметил Стасишин.

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Ранее при поддержке Минстроя жителям Курской области отправили около 40 тонн гуманитарной помощи. В груз вошли, в частности, продукты, генераторы, бытовая техника и одежда. В ведомстве подчеркнули, что сделали это в знак взаимопомощи и единства российского общества.

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Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Матвей Константинов
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