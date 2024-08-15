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15 августа, 11:19

40 тонн гумпомощи собрали для жителей Курской области при поддержке Минстроя РФ

При поддержке Минстроя России и ЖКХ около 40 тонн гуманитарной помощи отправили жителям Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минстрой отправил гумпомощь курянам. Видео © Telegram / Минстрой России

"В состав груза вошли продукты питания, генераторы и бытовая техника, одежда и обувь, постельные принадлежности, средства личной гигиены, а также медикаменты. Предметы направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации", — отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что помощь пострадавшим жителям — это знак взаимопомощи, который показывает единство российского общества.

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Напомним, из-за обострения ситуации в зоне приграничья людей начали вывозить в безопасные регионы. Волонтёры Народного фронта помогают уехать пожилым курянам. На данный момент около 8 тысяч жителей находятся в ПВР, в том числе 2500 детей. Добровольцы не забыли и про братьев наших меньших. Кроме того, волонтёры помогают воссоединиться потерявшимся членам семей и обеспечивают оставшихся в регионе гуманитарной помощью.

Обложка ©

Telegram / Минстрой России

Александра Мышляева
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