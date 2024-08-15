40 тонн гумпомощи собрали для жителей Курской области при поддержке Минстроя РФ

При поддержке Минстроя России и ЖКХ около 40 тонн гуманитарной помощи отправили жителям Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минстрой отправил гумпомощь курянам. Видео © Telegram / Минстрой России

"В состав груза вошли продукты питания, генераторы и бытовая техника, одежда и обувь, постельные принадлежности, средства личной гигиены, а также медикаменты. Предметы направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации", — отметили в сообщении.